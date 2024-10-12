Депутат Свищев: «Кубок мира – бизнес‑проект, а без России что получится? Бесполезная вещь. Где Россия, там интрига, конкуренция и инвестиции»
Дмитрий Свищев оценил возможность участия России на Кубке мира.
Россия отстранена решением ИИХФ от участия в международных турнирах. Также команда не сыграет на Кубке мира в 2025 году.
– На данный момент нет решения по участию сборной России в Кубке мира‑2030, однако в НХЛ рассчитывают, что наша команда сыграет. Ваш прогноз: сыграем или нет?
– Кубок мира без России, мне кажется, бесполезная вещь.
Где сборная России – там интрига, конкуренция, большое количество болельщиков и инвестиции. Кубок мира – это бизнес‑проект, а без России что получится?
Думаю, если ИИХФ не восстановит Россию в своих правах, а организаторы не пригласят нашу команду на турнир, такой Кубок мира долго не проживет, – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости