Депутат Свищев: «Кубок мира – бизнес‑проект, а без России что получится? Бесполезная вещь. Где Россия, там интрига, конкуренция и инвестиции»

Дмитрий Свищев оценил возможность участия России на Кубке мира.

Россия отстранена решением ИИХФ от участия в международных турнирах. Также команда не сыграет на Кубке мира в 2025 году.

– На данный момент нет решения по участию сборной России в Кубке мира‑2030, однако в НХЛ рассчитывают, что наша команда сыграет. Ваш прогноз: сыграем или нет?

– Кубок мира без России, мне кажется, бесполезная вещь.

Где сборная России – там интрига, конкуренция, большое количество болельщиков и инвестиции. Кубок мира – это бизнес‑проект, а без России что получится?

Думаю, если ИИХФ не восстановит Россию в своих правах, а организаторы не пригласят нашу команду на турнир, такой Кубок мира долго не проживет, – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев .