Плющев о 927 очках Шипачева в КХЛ: «Харламов феерил на льду, им восхищались – не помню, чтобы он хвастался достижениями. Цифрам уделяют слишком много внимания»

Владимир Плющев заявил, что скептически относится к игровой статистике.

«Ко всей статистике отношусь скептически. Она меня не интересует, пусть не обижаются рекордсмены. Вот был такой великий хоккеист – Харламов . Я вот не знаю, сколько шайб он забил, передач отдал, матчей отыграл.

Но все – в России, Европе, Северной Америке – восхищались тем, как он феерил на льду. Не помню, чтобы Харламов хвастался своими достижениями, он просто выходил и играл.

В последнее время стали слишком много уделять внимание цифрам и рекордам. Не буду называть фамилию игрока одного московского клуба, так его как-то так чествовали за очередное достижение, а в итоге он просто пропал, никто его и не вспоминает.

Что касается Шипачева , то это добротный игрок, который в свои лучшие годы демонстрировал хоккей высокого качества. Конечно, есть спортсмены, следящие за статистикой, но немало и тех, кто относится к этому, как я», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Шипачев набрал 927 очков в КХЛ. До рекорда Мозякина – 1 балл