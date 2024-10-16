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  • Ротенберг о 1000-м матче Шипачева: «А вы его агент? Он уже подписал документ о переходе в ЦСКА, но оказался в СКА благодаря работе наших менеджеров. Хочу поздравить с юбилеем»
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Ротенберг о 1000-м матче Шипачева: «А вы его агент? Он уже подписал документ о переходе в ЦСКА, но оказался в СКА благодаря работе наших менеджеров. Хочу поздравить с юбилеем»

Роман Ротенберг высказался о 1000-м матче в карьере Вадима Шипачева.

– В Минске был большой юбилей у Вадима Шипачева – тысячный матч.

– А вы агент Вадима Шипачева?

– Конечно. Большую часть игр он провел в СКА – 305 матчей. Поздравите его?

– Мы очень благодарны судьбе за то, что Вадим вообще играл в СКА. Он тогда уже подписал документ о переходе в ЦСКА, но оказался в СКА благодаря работе наших менеджеров. Тогда у нас был генеральным менеджером Алексей Викторович Касатонов, мы обсуждали с ним этот вопрос вместе.

По Вадиму Шипачеву – когда он приехал в СКА, у клуба не было больших побед, не было Кубков Гагарина. Во многом благодаря его личному вкладу, вкладу всей команды, мы смогли победить. Вместе выиграли два Кубка Гагарина, Олимпиаду.

Хочу поздравить Вадима Шипачева с таким юбилеем – тысяча игр. Уверен, он сможет набрать больше всех очков в истории российского хоккея. Дай Бог, он сможет сыграть еще тысячу матчей. Желаю ему здоровья, успехов и удачи.

Вадим Шипачев набрал очки в победной игре против ЦСКА – это говорит о том, что у него еще все впереди.

Я общался с ним, когда мы были в Минске. Он такой человек, который всегда очень трезво оценивает команды, ситуацию. Очень умный хоккеист.

Да, были разные ситуации в его карьере, когда он уезжал в Лас-Вегас, но, думаю, сейчас он чувствует себя спокойно и уверенно.

Будет радовать наших болельщиков не один сезон. Здоровья, удачи и побед, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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