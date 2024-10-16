Быков о Шипачеве: «С возрастом стал мудрее, не тратит силы понапрасну. Вадим грамотно распоряжается возможностями плеймейкера, дает зарабатывать партнерам очки»
Вячеслав Быков высоко оценил игровые навыки Вадима Шипачева.
– Безусловно, Шипачев показывает уникальный результат. И Вадим продолжает играть. Думаю, он будет только повышать эту планку рекорда для других хоккеистов.
– Ему скоро 38 лет. Как долго он способен держать такой высокий уровень?
– Он сейчас в хорошем зрелом возрасте, который дает ему возможность не тратить силы понапрасну, распределять их по сезону. С возрастом он стал мудрее, стал правильнее использовать свои возможности.
Шипачев сам грамотно распоряжается своими возможностями плеймейкера и дает зарабатывать своим партнерам очки, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ – доминировал и набрал 3 очка! Ждем рекордов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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