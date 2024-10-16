Быков о Шипачеве: «С возрастом стал мудрее, не тратит силы понапрасну. Вадим грамотно распоряжается возможностями плеймейкера, дает зарабатывать партнерам очки»

Вячеслав Быков высоко оценил игровые навыки Вадима Шипачева.

– Безусловно, Шипачев показывает уникальный результат. И Вадим продолжает играть. Думаю, он будет только повышать эту планку рекорда для других хоккеистов.

– Ему скоро 38 лет. Как долго он способен держать такой высокий уровень?

– Он сейчас в хорошем зрелом возрасте, который дает ему возможность не тратить силы понапрасну, распределять их по сезону. С возрастом он стал мудрее, стал правильнее использовать свои возможности.

Шипачев сам грамотно распоряжается своими возможностями плеймейкера и дает зарабатывать своим партнерам очки, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ – доминировал и набрал 3 очка! Ждем рекордов