Сэм Анас: «Шипачева считают легендой в Северной Америке. Находиться с ним рядом – это большая честь»
В своем 1000-м матче в КХЛ форвард минского «Динамо» набрал 3 (1+2) очка против ЦСКА (5:4 ОТ).
– Каким образом команда поздравила Вадима Шипачева с 1000-м матчем в карьере?
– Были поздравления в раздевалке – ему вручили памятный шлем. Все очень рады за него. Большая честь играть с таким мастером.
– Играть с Шипачевым – огромный плюс для молодых ребят. А каково играть с таким хоккеистом уже опытным игрокам?
– Одинаково для всех большая честь играть с Вадиком. В Северной Америке его считают легендой.
Находиться с ним рядом, здороваться – это большая честь, очень приятно, – сказал нападающий минского «Динамо» Сэм Анас.
В сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча за «Вегас» в НХЛ.
Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ – доминировал и набрал 3 очка! Ждем рекордов
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