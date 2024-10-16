Сэм Анас: «Шипачева считают легендой в Северной Америке. Находиться с ним рядом – это большая честь»

Сэм Анас заявил, что Вадима Шипачева считают легендой в Северной Америке.

В своем 1000-м матче в КХЛ форвард минского «Динамо» набрал 3 (1+2) очка против ЦСКА (5:4 ОТ).

– Каким образом команда поздравила Вадима Шипачева с 1000-м матчем в карьере?

– Были поздравления в раздевалке – ему вручили памятный шлем. Все очень рады за него. Большая честь играть с таким мастером.

– Играть с Шипачевым – огромный плюс для молодых ребят. А каково играть с таким хоккеистом уже опытным игрокам?

– Одинаково для всех большая честь играть с Вадиком. В Северной Америке его считают легендой.

Находиться с ним рядом, здороваться – это большая честь, очень приятно, – сказал нападающий минского «Динамо» Сэм Анас.

В сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча за «Вегас» в НХЛ.

Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ – доминировал и набрал 3 очка! Ждем рекордов