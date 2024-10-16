Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ – доминировал и набрал 3 очка! Ждем рекордов

Спас команду от поражения.

Домашний матч минского «Динамо» против ЦСКА (5:4 ОТ) стал для Вадима Шипачева 1000-м в КХЛ с учетом игр в регулярке и плей-офф. Это второй хоккеист в истории лиги, который добрался до юбилея с тремя нулями. Через пару матчей нападающий станет единоличным лидером.

При этом Евгений Бирюков, которого Шипачев вот-вот обгонит, восхищается: «Я поздравляю Вадима с его достижением, тем более что мы хорошо знакомы, поиграли вместе, хорошо общаемся. Хочу пожелать, чтобы он не останавливался и играл до тех пор, пока хоккей приносит ему удовольствие и позволяет здоровье. Я обязательно позвоню ему, поздравлю лично. Красавчик, я только рад за него».

Шипачев сделал себе классный подарок – выдал 1+2 и запустил камбэк

Шипачев поздравил себя еще в первом периоде – ассистировал Сэму Анасу. Хотя мог забрасывать и сам: Александр Волков здорово отдал за спину, а Шипачев бросил со входа в зону. Вратарь ЦСКА справился с броском, но американец был первым на добивании.

За четыре минуты до конца ЦСКА выигрывал 4:2 и вроде бы вел дело к победе. Но минчане продлили празднование юбилея Шипачева. Причем камбэк начал именно виновник торжества – получил пас от Брэди Лайла и здорово попал с острого угла в ближнюю девятку. Хозяева в тот момент уже играли без вратаря.

За минуту до конца уже сам Шипачев ассистировал на Лайла, а канадец здорово попал кистевым. На камбэк с 2:4 «Динамо» понадобилось 2 минуты и 11 секунд.

Вадим проводит юбилей в статусе игрока минского «Динамо», куда он перешел летом после двух сезонов в «Ак Барсе». Старт сезона для 37-летнего нападающего складывался скромно: всего две голевые передачи в 10 матчах. Но в последнее время Шипачев улучшил показатели – уже 2+3 в трех встречах. Сказалось новое сочетание, которое нашел тренер Квартальнов: Волков – Шипачев – Мороз.

Минчане обыграли оба армейских клуба и постепенно закрепляются в зоне плей-офф. Сейчас они седьмые на Западе с 17 очками. Сзади поджимают их тезки из Москвы (17) и «Витязь» (16), но у белорусов остаются игры в запасе.

Какие еще рекорды может побить Шипачев?

В том, что Вадим побьет рекорд Евгения Бирюкова, сомнений почти не осталось. Но есть еще несколько рубежей, которые Шипачеву предстоит преодолеть:

● В матче с ЦСКА форвард набрал 925-е, 926-е и 927-е очки. До Сергея Мозякина (928), которому принадлежит рекорд по количеству очков в КХЛ (с учетом плей-офф) остался один результативный балл. Вадим может перебить этот рекорд уже в следующем домашнем матче – символично, что он как раз с «Металлургом».

● А вот рекорд по количеству заброшенных шайб в КХЛ Вадим уже вряд ли возьмет. Сейчас у него 291 шайба (четвертый показатель в истории лиги). Лидер – Сергей Мозякин с космическими 419-ю шайбами. Но всего дубль отделяет Шипачева от второй строчки – на ней расположился Найджел Доус с 293 голами, а следом идет Данис Зарипов (292).

● В плей-офф у Шипачева пока есть 163 матча – он на третьей строчке. В лидерах Илья Каблуков (196). Если минское «Динамо» выйдет в плей-офф и выдаст пару семиматчевых серий, то и этот рекорд станет реальным.

● 17 очков не хватает Шипачеву до рекорда Мозякина по результативным действиям в плей-офф. Сейчас у Вадима 87 очков – тяжело будет добить даже до сотни, но теоретические шансы остаются.

Пока же он просто наслаждается: «Хотел бы сказать спасибо огромное моей семье, всем партнерам, с кем я играл эти матчи. Всем тренерским штабам. И, конечно же, болельщикам, которые всегда поддерживают нас».

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев признал класс Вадима: «При довольно неплохой игре терпим поражение в овертайме. Конечно, Шипачев исполнил все великолепно. Тяжелое поражение для нас».

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Фото: hcdinamo.by