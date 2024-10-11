КХЛ может перестать публиковать статистику «умных» шайб из-за финансовых проблем у поставщика чипов
КХЛ может перестать публиковать дополнительную статистику о матчах.
«Источники сообщают о неких серьезных финансовых проблемах у структуры, которая занимается чипами», – написал журналист Алексей Шевченко.
Лига получает продвинутые данные за счет «умных» шайб.
«Уже до конца сезона мы можем остаться без этой статистики», – добавил Шевченко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости