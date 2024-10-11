КХЛ может перестать публиковать статистику «умных» шайб из-за финансовых проблем у поставщика чипов

КХЛ может перестать публиковать дополнительную статистику о матчах.

«Источники сообщают о неких серьезных финансовых проблемах у структуры, которая занимается чипами», – написал журналист Алексей Шевченко.

Лига получает продвинутые данные за счет «умных» шайб.

«Уже до конца сезона мы можем остаться без этой статистики», – добавил Шевченко.