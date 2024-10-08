Александр Пашков: «Вратарская проблема есть в большинстве клубов КХЛ. Десяток лучших голкиперов России выступает в Северной Америке – это не так легко компенсировать»

Александр Пашков высказался о ситуации с вратарями в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Как оцените старт чемпионата для российской вратарской школы?

– Если обобщать, то в большинстве клубов КХЛ существует вратарская проблема. Особенно в столичных – ЦСКА , «Динамо », СКА, отчасти в «Спартаке ».

– Как ее объяснить?

– Во-первых, десяток лучших вратарей страны выступает в Северной Америке – и эту потерю не так легко компенсировать.

Во-вторых, мы уделяем мало внимания профессии тренера вратарей. Ничего не слышал о том, что в КХЛ организованы какие-то тренерские семинары или программы. Профессия, по сути, отдана на места, в клубы – и пущена на самотек.

В-третьих, есть вопросы к селекции наших столичных клубов.

– Как тогда объяснить уверенную игру в прошлом сезоне Набокова и Исаева?

– Профессия вратаря – это во многом психология. В Магнитогорске и Ярославле при всем уважении к местным клубам, давление прессы и результата значительно меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Это большой фактор – особенно для вратарей, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.