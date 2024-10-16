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  • Никитин о 5:1 с «Куньлунем»: «Локомотиву» важны не очки, фокусируемся на качестве игры. Радулову дали отдохнуть, кислородика. Много задач решали этой ротацией»
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Никитин о 5:1 с «Куньлунем»: «Локомотиву» важны не очки, фокусируемся на качестве игры. Радулову дали отдохнуть, кислородика. Много задач решали этой ротацией»

Игорь Никитин высказался о победе «Локомотива» над «Куньлунем» (5:1).

«Радулову мы дали отдохнуть, Саня много играл. Приехали в Москву, тут у него семья. Дали ему немного эмоций, кислородика. Ребятам тоже дали почувствовать, как играть без Сани.

Много задач решали этой ротацией. Сегодня был фокус на завершении. В матчах с «Сочи» и «Витязем» настроение было приподнятое, не обращали внимания на завершение. А сегодня парни были сфокусированы, они сами собрались.

Для нас важны не очки, важно качество игры, отношение к своему делу, отношение к командной культуре. На этом мы фокусируемся. Черепанов получил повреждение, я пока не готов сказать, серьезная ли травма», – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoЛокомотив
logoИгорь Никитин
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoКуньлунь Ред Стар
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