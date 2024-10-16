Быков о Мичкове: «Не удивлен, что он имеет успех в НХЛ, пусть пропагандирует нашу русскую школу. Россия богата на талантливых ребят»

Вячеслав Быков не удивлен успеху Матвея Мичкова в «Филадельфии».

19-летний нападающий «Филадельфии» забросил две шайбы в матче против «Эдмонтона» (3:4 ОТ).

«Наша страна, Россия всегда была, есть и будет богатой на талантливых ребят, которые будут проявлять себя, будь это спорт, культура или научные какие-то связи.

У нас очень богатая страна, поэтому я не удивлен, что такой хоккеист, как Мичков , имеет успех в этой лиге. И дай бог ему здоровья, успехов и пусть пропагандирует нашу русскую школу», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.