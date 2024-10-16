  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Быков о Мичкове: «Не удивлен, что он имеет успех в НХЛ, пусть пропагандирует нашу русскую школу. Россия богата на талантливых ребят»
6

Быков о Мичкове: «Не удивлен, что он имеет успех в НХЛ, пусть пропагандирует нашу русскую школу. Россия богата на талантливых ребят»

Вячеслав Быков не удивлен успеху Матвея Мичкова в «Филадельфии».

19-летний нападающий «Филадельфии» забросил две шайбы в матче против «Эдмонтона» (3:4 ОТ).

«Наша страна, Россия всегда была, есть и будет богатой на талантливых ребят, которые будут проявлять себя, будь это спорт, культура или научные какие-то связи.

У нас очень богатая страна, поэтому я не удивлен, что такой хоккеист, как Мичков, имеет успех в этой лиге. И дай бог ему здоровья, успехов и пусть пропагандирует нашу русскую школу», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoФиладельфия
logoВячеслав Быков
logoНХЛ
logoМатвей Мичков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Мы любим КХЛ, но лучшие играют в НХЛ. Российские спортсмены – ее неотъемлемая часть. Мичков уехал вовремя, доказывает это в «Филадельфии»
10сегодня, 18:31
Медведев о первом дубле Мичкова в НХЛ: «Матвей заявил о себе. Хочется, чтобы он не сбавлял, у молодых игроков часто идет волнообразно. Будем за него болеть»
1сегодня, 16:25
Фетисов о первом дубле Мичкова в НХЛ: «Матвей молодец! Талант проявился не по возрасту, но ожидания большие. Наши хоккеисты – настоящие послы доброй воли»
3сегодня, 15:49
Каменский об ошибке Мичкова в овертайме: «Тренер должен объяснить. Матвей – умный парень, поймет и исправит»
3сегодня, 09:59Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Владислав Третьяк: «Бобровский олицетворяет российский хоккей. Правда, играет он в НХЛ»
1 минуту назад
Директор «Динамо» о Рябкине: «Он должен заслужить место в составе, доминировать в МХЛ, быть заметным в ВХЛ. Нельзя расторгнуть контракт в России, а завтра играть в США. Скандал никому не нужен»
245 минут назад
Никитин о 5:1 с «Куньлунем»: «Локомотиву» важны не очки, фокусируемся на качестве игры. Радулову дали отдохнуть, кислородика. Много задач решали этой ротацией»
сегодня, 19:55
Рябкин продолжит карьеру в ВХЛ. Сообщалось, что 17-летний форвард «Динамо» может перейти в «Маскегон» в USHL
23сегодня, 19:05
Ядозуб, орлан, свиньи – это все маскоты из НХЛ. А у какой команды кто?
сегодня, 19:00Спецпроект
КХЛ. «Трактор» победил «Ак Барс», «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву», «Локомотив» обыграл «Куньлунь»
72сегодня, 18:45
Дмитрий Губерниев: «Мы любим КХЛ, но лучшие играют в НХЛ. Российские спортсмены – ее неотъемлемая часть. Мичков уехал вовремя, доказывает это в «Филадельфии»
10сегодня, 18:31
Фетисов о 700 передачах Овечкина в НХЛ: «Большая цифра для бомбардира, молодец!»
3сегодня, 18:18
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Торонто» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Колорадо» против «Бостона», «Анахайм» – «Юта»
10сегодня, 17:25
У «Ак Барса» 4 поражения в 5 последних матчах. Команда Гатиятулина идет 4-й на Востоке
5сегодня, 16:53
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о ЦСКА: «В «яму» просто так не попадают, туда заводят. Это сделал штаб – сборная солянка из тренеров, которые и истории клуба не знают, не несут ничего армейского»
116 минут назад
Кравец об 1:5: «Локомотив» играл, а «Куньлунь» наблюдал. Уступаем по всем показателям, поэтому такой счет. Если каждый будет работать, как Якупов, результат будет другим»
28 минут назад
Заврагин о СКА: «Чувствую себя хорошо, атмосфера на высоком уровне. Все игроки здесь звезды. Конкуренция есть в любом клубе»
сегодня, 19:43
Козлов о 3:2 с «Барысом»: «Салават» выглядел динамичнее, проявили характер, блокировали броски. Продолжаем выездную серию, можем играть лучше»
4сегодня, 18:49
Гатиятулин об 1:3 с «Трактором»: «Первый период у «Ак Барса» получился, моменты были. Сказалась потеря ведущих нападающих, может»
1сегодня, 18:08
Быков о Шипачеве: «С возрастом стал мудрее, не тратит силы понапрасну. Вадим грамотно распоряжается возможностями плеймейкера, дает зарабатывать партнерам очки»
сегодня, 17:56
Гру о 3:1 с «Ак Барсом»: «В первом периоде сильнее был соперник, во втором и третьем – «Трактор». Чувствуем поддержку болельщиков, здорово играть в такой атмосфере»
1сегодня, 17:44
Арбитр травмировался в матче «Локо» и «Куньлуня». Маккошен сделал силовой против Бута и задел линейного у борта
сегодня, 17:11
Канарейкин об Овечкине: «Не тянет одеяло на себя, работает на команду. Голы придут, главное, чтобы «Вашингтон» почувствовал вкус побед»
1сегодня, 16:29
Медведев о первом дубле Мичкова в НХЛ: «Матвей заявил о себе. Хочется, чтобы он не сбавлял, у молодых игроков часто идет волнообразно. Будем за него болеть»
1сегодня, 16:25