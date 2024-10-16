Каменский об ошибке Мичкова в овертайме: «Тренер должен объяснить. Матвей – умный парень, поймет и исправит»

Валерий Каменский оценил неправильное действие Матвея Мичкова.

Филадельфия уступила Эдмонтону (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В овертайме победный гол забил форвард Леон Драйзайтль. Он получил передачу от Коннора Макдэвида.

Матвей Мичков, который возвращался в оборону, не пошел до конца на пятак и развернулся в обратную сторону от шайбы, чем воспользовались хоккеисты «Эдмонтона».

«Тренер должен объяснить ему его ошибку. Если игрок будет повторять их, тогда могут быть какие-то санкции, его могут вообще не выпускать на лед.

Но я думаю, Матвей умный парень, поймет свою ошибку и исправит ее. Может, он устал, травма, игра строится на ошибках.

Но тренерская работа – объяснять, показывать ошибки, доводить до игрока, чтобы он их больше не повторял», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.