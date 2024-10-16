Фетисов о первом дубле Мичкова в НХЛ: «Матвей молодец! Талант проявился не по возрасту, но ожидания большие. Наши хоккеисты – настоящие послы доброй воли»

Вячеслав Фетисов отреагировал на первый дубль Матвея Мичкова в НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» забросил две шайбы в матче против «Эдмонтона» (3:4 ОТ).

«Матвей молодец! Безусловно, парень одаренный. Талант проявился не по возрасту, но ожидания большие. Главное, чтобы не было травм. Будем следить и радоваться его успехам.

Рано говорить, что он звезда НХЛ. У них дорога длинная. Наши хоккеисты – настоящие послы доброй воли. Да, они все успешно выступают в НХЛ, и мы радуемся каждому достижению. Понятно, что они сегодня олицетворяют отечественный хоккей и всю ее историю. Молодцы», – сказал двукратный олимпийский чемпион.