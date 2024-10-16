Фетисов о первом дубле Мичкова в НХЛ: «Матвей молодец! Талант проявился не по возрасту, но ожидания большие. Наши хоккеисты – настоящие послы доброй воли»
Вячеслав Фетисов отреагировал на первый дубль Матвея Мичкова в НХЛ.
Нападающий «Филадельфии» забросил две шайбы в матче против «Эдмонтона» (3:4 ОТ).
«Матвей молодец! Безусловно, парень одаренный. Талант проявился не по возрасту, но ожидания большие. Главное, чтобы не было травм. Будем следить и радоваться его успехам.
Рано говорить, что он звезда НХЛ. У них дорога длинная. Наши хоккеисты – настоящие послы доброй воли. Да, они все успешно выступают в НХЛ, и мы радуемся каждому достижению. Понятно, что они сегодня олицетворяют отечественный хоккей и всю ее историю. Молодцы», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
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