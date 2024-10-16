Медведев о первом дубле Мичкова в НХЛ: «Матвей заявил о себе. Хочется, чтобы он не сбавлял, у молодых игроков часто идет волнообразно. Будем за него болеть»
Александр Медведев отреагировал на первый дубль Матвея Мичкова в НХЛ.
Нападающий «Филадельфии» забросил две шайбы в матче против «Эдмонтона» (3:4 ОТ).
«Пристально слежу за первыми шагами Матвея в НХЛ. Следил и в предсезонке. У него уже было и первое набранное очко, и первый дубль, хоть команда и проиграла в овертайме.
Но все равно Матвей уже заявил о себе. Хочется пожелать ему, чтобы он не сбавлял, потому что у молодых игроков часто идет волнообразно. Хочется пожелать ему, чтобы он не только держал свой уровень, но и повышал его.
Важно, что он пользуется и доверием тренеров, и с одноклубниками у него хорошие взаимоотношения. Будем за него болеть», – сказал председатель совета директоров СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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