Медведев о первом дубле Мичкова в НХЛ: «Матвей заявил о себе. Хочется, чтобы он не сбавлял, у молодых игроков часто идет волнообразно. Будем за него болеть»

Александр Медведев отреагировал на первый дубль Матвея Мичкова в НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» забросил две шайбы в матче против «Эдмонтона » (3:4 ОТ).

«Пристально слежу за первыми шагами Матвея в НХЛ . Следил и в предсезонке. У него уже было и первое набранное очко, и первый дубль, хоть команда и проиграла в овертайме.

Но все равно Матвей уже заявил о себе. Хочется пожелать ему, чтобы он не сбавлял, потому что у молодых игроков часто идет волнообразно. Хочется пожелать ему, чтобы он не только держал свой уровень, но и повышал его.

Важно, что он пользуется и доверием тренеров, и с одноклубниками у него хорошие взаимоотношения. Будем за него болеть», – сказал председатель совета директоров СКА.