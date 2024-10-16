Шипачев о матче с ЦСКА: «Не опустили руки за 5 минут до конца и вырвали очень важную победу. Это еще больше сплотит команду, даст нам новый импульс»

Вадим Шипачев прокомментировал победу в матче против ЦСКА (5:4 ОТ).

37-летний россиянин отметился 3 (1+2) баллами. Этот матч стал для него 1000-м в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«ЦСКА – хорошая команда. Опять много болельщиков пришло. Это очень круто, заряжает.

Игра складывалась довольно-таки нормально, было много моментов, не забили поначалу. Рад, что меньшинство здорово сработало, ребята там цеплялись, пластались, все делали хорошо.

Нам в конце удалось, поверили в себя, не опустили руки за 5 минут до конца и вырвали очень важную победу. Ребята молодцы.

Сделали мне большой праздник. 1000-я игра. Благодарен и болельщикам, и ребятам по команде. И тренерскому штабу, что доверяют мне, я играю. Всем ребятам, с кем я играл на протяжении карьеры. Это большая заслуга команды, персонала, докторов, точильщиков. Много ребят, много команд, где я играл. Много болельщиков. Всем огромное спасибо. Очень рад. Отметка неплохая. Хорошо, что сегодня выиграли, все с хорошим настроением.

Хотелось так отличиться и в первом матче на «Минск-Арене», но получилось как получилось. Я очень рад, что мы вырвали у такой принципиальной команды победу. Это сплотит еще больше нашу команду, даст нам новый импульс.

Это, конечно же, очень приятно, но любой рекорд будет побит рано или поздно», – сказал форвард минского «Динамо » Вадим Шипачев .

Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ – доминировал и набрал 3 очка! Ждем рекордов