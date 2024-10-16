Арбитр травмировался в матче «Локо» и «Куньлуня». Маккошен сделал силовой против Бута и задел линейного у борта

Линейный арбитр получил травму в игре «Куньлуня» с «Локомотивом».

Китайский клуб принимает ярославскую команду (0:2 , первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В начале первого периода защитник «Куньлуня » Иэн Маккошен пытался провести силовой прием у борта против форварда «Локомотива » Даниила Бута . При этом американский игрок задел линейного арбитра Валерия Куракина.

Судья оказался на льду, он пролежал некоторое время, держась руками за лицо, и не смог подняться самостоятельно.