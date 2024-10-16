Арбитр травмировался в матче «Локо» и «Куньлуня». Маккошен сделал силовой против Бута и задел линейного у борта
Линейный арбитр получил травму в игре «Куньлуня» с «Локомотивом».
Китайский клуб принимает ярославскую команду (0:2, первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В начале первого периода защитник «Куньлуня» Иэн Маккошен пытался провести силовой прием у борта против форварда «Локомотива» Даниила Бута. При этом американский игрок задел линейного арбитра Валерия Куракина.
Судья оказался на льду, он пролежал некоторое время, держась руками за лицо, и не смог подняться самостоятельно.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
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