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Арбитр травмировался в матче «Локо» и «Куньлуня». Маккошен сделал силовой против Бута и задел линейного у борта

Линейный арбитр получил травму в игре «Куньлуня» с «Локомотивом».

Китайский клуб принимает ярославскую команду (0:2, первый период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

В начале первого периода защитник «Куньлуня» Иэн Маккошен пытался провести силовой прием у борта против форварда «Локомотива» Даниила Бута. При этом американский игрок задел линейного арбитра Валерия Куракина. 

Судья оказался на льду, он пролежал некоторое время, держась руками за лицо, и не смог подняться самостоятельно. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
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