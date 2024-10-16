Мичков – 2-я звезда матча с «Эдмонтоном»: дубль, «минус 1», 5 бросков, 2 блок-шота и 18:03 на льду (8:26 – в большинстве)
Матвей Мичков признан второй звездой матча против «Эдмонтона».
19-летний нападающий «Филадельфии» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ойлерс» выиграли 4:3 в овертайме.
Это первые голы российского форварда в лиге.
В этом матче Матвей Мичков также нанес пять бросков при полезности «минус 1». Кроме этого, он заблокировал два броска соперника
Форвард провел на льду 18 минут и 3 секунды (8:26 – в большинстве).
Матвей набрал 3 (2+1) очка в 3 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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