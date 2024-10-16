«Эдмонтон» впервые выиграл в сезоне после трех поражений. Команда Кноблауха отыгралась на 57-й минуте у «Филадельфии» и победила в овертайме

«Эдмонтон» одержал первую победу в сезоне НХЛ после трех поражений.

Команда тренера Криса Кноблауха обыграла «Филадельфию» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Канадский клуб дважды отыгрался по ходу игры – с 0:2 и 2:3.

Защитник «Ойлерс» Эван Бушар перевел встречу в овертайме, забросив шайбу на 57-й минуте в третьем периоде. Форвард Леон Драйзайтль забил победный гол в овертайме.

Таким образом, «Эдмонтон » выиграл впервые в сезоне после трех поражений.

Команда находится на 14-й позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 2 очка и разницу шайб 7:18.