«Эдмонтон» впервые выиграл в сезоне после трех поражений. Команда Кноблауха отыгралась на 57-й минуте у «Филадельфии» и победила в овертайме
«Эдмонтон» одержал первую победу в сезоне НХЛ после трех поражений.
Команда тренера Криса Кноблауха обыграла «Филадельфию» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Канадский клуб дважды отыгрался по ходу игры – с 0:2 и 2:3.
Защитник «Ойлерс» Эван Бушар перевел встречу в овертайме, забросив шайбу на 57-й минуте в третьем периоде. Форвард Леон Драйзайтль забил победный гол в овертайме.
Таким образом, «Эдмонтон» выиграл впервые в сезоне после трех поражений.
Команда находится на 14-й позиции в таблице Западной конференции, имея в активе 2 очка и разницу шайб 7:18.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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