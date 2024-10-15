Шипачев получил памятную табличку после 1000-го матча в КХЛ: «Спасибо моей семье, партнерам, всем тренерским штабам. И болельщикам, которые всегда поддерживают нас»
Вадим Шипачев получил памятную табличку после 1000-го матча в КХЛ.
37-летний россиянин отметился 3 (1+2) баллами в игре против ЦСКА (5:4 ОТ). Этот матч стал для него 1000-м в Фонбет Чемпионате КХЛ.
После игры на арене состоялась церемония чествования Шипачева. Ему вручили памятную табличку.
«Хотел бы сказать спасибо огромное моей семье, всем партнерам, с кем я играл эти матчи. Всем тренерским штабам.
И, конечно же, болельщикам, которые всегда поддерживают нас», – сказал форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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