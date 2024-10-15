Воробьев о матче с минским «Динамо»: «При неплохой игре терпим поражение в овертайме. Шипачев исполнил все великолепно, конечно»
– При довольно неплохой игре терпим поражение в овертайме. Конечно, Шипачев исполнил все великолепно. Тяжелое поражение для нас.
– Когда счет стал 3:4, почему не решились взять тайм-аут?
– В советские времена брали тайм-аут. А если сейчас берешь, то даешь время сопернику начертить схему.
– Не забросили ни одной шайбы в большинстве. Почему?
– Здорово отыграло «Динамо», моменты были. Пятиминутное удаление наложилось на конец периода, когда лед не такой чистый. Динамовцы здорово сыграли в меньшинстве.
– Насколько довольны действиями вратаря Дмитрия Гамзина?
– Вратарей никогда не обсуждаю. Отдельное искусство.
– Проясните ситуацию с Иваном Янченко. Что с ним? Когда его ждать? Стоит ли ждать вообще?
– Он разве был в составе основной команды? Будет ли он играть – не знаю. Посмотрим, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
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