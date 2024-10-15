Воробьев о матче с минским «Динамо»: «При неплохой игре терпим поражение в овертайме. Шипачев исполнил все великолепно, конечно»

Илья Воробьев высказался после поражения в матче с минским «Динамо» (4:5 ОТ).

– При довольно неплохой игре терпим поражение в овертайме. Конечно, Шипачев исполнил все великолепно. Тяжелое поражение для нас.

– Когда счет стал 3:4, почему не решились взять тайм-аут?

– В советские времена брали тайм-аут. А если сейчас берешь, то даешь время сопернику начертить схему.

– Не забросили ни одной шайбы в большинстве. Почему?

– Здорово отыграло «Динамо », моменты были. Пятиминутное удаление наложилось на конец периода, когда лед не такой чистый. Динамовцы здорово сыграли в меньшинстве.

– Насколько довольны действиями вратаря Дмитрия Гамзина?

– Вратарей никогда не обсуждаю. Отдельное искусство.

– Проясните ситуацию с Иваном Янченко. Что с ним? Когда его ждать? Стоит ли ждать вообще?

– Он разве был в составе основной команды? Будет ли он играть – не знаю. Посмотрим, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.

ЦСКА проиграл 4 из 5 последних матчей