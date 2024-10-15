  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев об Овечкине на правом фланге: «Для игрока такого уровня большой разницы нет. Если штаб увидит, что Саше некомфортно, решение поменяют»
0

Плющев об Овечкине на правом фланге: «Для игрока такого уровня большой разницы нет. Если штаб увидит, что Саше некомфортно, решение поменяют»

Владимир Плющев прокомментировал перевод Александра Овечкина на правый фланг.

«Я думаю, что это решение не было вызвано импровизацией. Они это наверняка обсудили и захотели так поступить.

Это же не означает, что его навсегда поставили на правый фланг. Если тренерский штаб увидит, что Саше некомфортно на этой позиции, то это решение быстренько поменяют.

Для игрока такого уровня большой разницы нет, на каком фланге действовать. Я прекрасно понимаю, что у всех перед глазами картинка, когда он с точки вбрасывания пробивает насквозь. Ну ничего, будет теперь с другой точки вбрасывания пробивать насквозь.

У североамериканцев есть тенденция, когда они праворуких ставят на правый край, защитников много среди таких. Возможно, это будет интересно для Александра попробовать себя в новом амплуа», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВашингтон
logoВладимир Плющев
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Карбери об Овечкине на правом фланге: «Это небольшое изменение. Он может играть и слева, и справа. Не имеет большого значения»
26сегодня, 10:55
Малкин – 2-й действующий игрок НХЛ, набравший по 2+ очка в 3 или более матчах подряд в возрасте 38 лет и старше. Овечкин – 1-й
7сегодня, 06:55
Овечкин о переводе на правый фланг: «Не знаю, буду я справа, слева или в центре. Возможно, на позиции вратаря. В «Вашингтоне» появились новые лица, нужно найти правильные сочетания»
25вчера, 20:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Плющев о матче России с Канадой: «Нам бы поднадували щеки. Было бы не просто тяжело, а очень тяжело. Сомневаюсь, что мы могли бы повторить Суперсерию-1972 по накалу и результату»
6сегодня, 17:32
НХЛ. «Вашингтон» примет «Вегас», «Тампа» – «Ванкувер», «Флорида» сыграет с «Коламбусом», «Миннесота» против «Сент-Луиса»
40сегодня, 17:18
Шипачев набрал 925-е очко в КХЛ. До рекорда Мозякина – 3 балла
4сегодня, 17:13
Ротенберг о 1000-м матче Шипачева в КХЛ: «Вадим оставил серьезный след в истории СКА. У нас он стал настоящей звездой, лидером лиги. Он чрезвычайно умный игрок, дирижер атак»
13сегодня, 16:53
КХЛ. ЦСКА в гостях у минского «Динамо», СКА против «Нефтехимика», «Амур» пропустил 5 шайб от «Лады», «Адмирал» и «Северсталь» забили 11 голов
83сегодня, 16:30Live
Шипачев проводит 1000-й матч в КХЛ. Он 2-й игрок в истории с таким достижением
27сегодня, 16:23
Сушинский об «Авангарде: «Основная причина неудач – психология. Состав хороший, тренерский штаб классный, так что все придет»
3сегодня, 15:58
Алексей Потапов: «Руководство «Спартака» предъявляет претензии Голдобину»
6сегодня, 14:35
Тамбиев об игре «Адмирала» на выезде: «Вы настолько команду не любите? Что такие вопросы задаете? Почему, почему… Да потому!»
3сегодня, 13:20
Ротенберг поздравил Кудашова с 700-м матчем: «Я на личном опыте убедился, какой это отличный специалист. Алексей построил отличную команду в «Динамо»
22сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Юрий Новиков: «По «Матч ТВ» показывают МХЛ в прямом эфире. Для меня это событие. Это важно и престижно для ребят и развития нашего хоккея»
14 минут назад
Браташ о 5:3 с «Амуром»: «Получилось разобраться с нашими проблемами с результативностью, пять шайб забили – это для нас большой праздник»
34 минуты назад
Терещенко о «Питтсбурге»: «Они могут попасть в плей-офф. Они этого хотят и стремятся. Малкин не просто так об этом говорит»
40 минут назад
Бирюков о 1000-м матче Шипачева в КХЛ: «Он большой мастер. Такие игроки нужны нашему хоккею. Желаю, чтобы он побил как можно больше рекордов»
51 минуту назад
Демидов прервал 6-матчевую серию без голов, забив с передач Кузнецова и Деанджело. 18-летний форвард СКА набрал 5+4 в 16 играх
1сегодня, 16:59
Журова о Фетисове: «Никто не мешает ему в теории быть депутатом и президентом ОКР. Он достойный кандидат»
2сегодня, 16:45
Демидов вернулся в звено к Кузнецову. Заврагин сыграет в воротах СКА в матче с «Нефтехимиком»
сегодня, 15:43
Калинин о переходе в «Витязь»: «Нравится, что команда амбициозная. Молодые ребята, боевые, на хорошем ходу. Надеюсь, смогу им помочь»
сегодня, 15:32
Вайсфельд о «Северстали»: «Интересно смотреть, что делает Козырев – им стиль подходит. Но другой вопрос, сработает ли это с большим клубом – ставлю под сомнение»
сегодня, 14:49
Барберио впервые забил за «Северсталь» в 85-м матче – в овертайме «Адмиралу»
сегодня, 14:21