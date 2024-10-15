Малкин – 2-й действующий игрок НХЛ, набравший по 2+ очка в 3 или более матчах подряд в возрасте 38 лет и старше. Овечкин – 1-й

Евгений Малкин продлил серию игр с 2+ очками до трех подряд.

38-летний форвард «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) балла в матче с «Монреалем » (6:3). До этого он сделал по 2 результативные передачи в играх с «Детройтом» (6:3) и «Торонто» (2:4).

Среди действующих игроков лиги в возрасте 38 лет и старше серии из трех или более матчей с 2+ очками есть только у двоих – Малкина и Александра Овечкина («Вашингтон », серия из 4 игр в прошлом сезоне).

В истории «Питтсбурга » Евгений присоединился к Кену Шинкелю (1971/72) и Марку Рекки (2006/07).