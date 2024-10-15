Малкин – 2-й действующий игрок НХЛ, набравший по 2+ очка в 3 или более матчах подряд в возрасте 38 лет и старше. Овечкин – 1-й
Евгений Малкин продлил серию игр с 2+ очками до трех подряд.
38-летний форвард «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) балла в матче с «Монреалем» (6:3). До этого он сделал по 2 результативные передачи в играх с «Детройтом» (6:3) и «Торонто» (2:4).
Среди действующих игроков лиги в возрасте 38 лет и старше серии из трех или более матчей с 2+ очками есть только у двоих – Малкина и Александра Овечкина («Вашингтон», серия из 4 игр в прошлом сезоне).
В истории «Питтсбурга» Евгений присоединился к Кену Шинкелю (1971/72) и Марку Рекки (2006/07).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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