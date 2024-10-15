Карбери об Овечкине на правом фланге: «Это небольшое изменение. Он может играть и слева, и справа. Не имеет большого значения»

Спенсер Карбери прокомментировал перевод Александра Овечкина на правый фланг.

Капитан «Вашингтона» провел тренировку в сочетании вместе с Алексеем Протасом и Диланом Строумом .

Александр Овечкин тренировался на правом фланге атаки, Протас – на левом.

«Мы внесли корректировки в звено, поставив Протаса слева, чтобы он оставался на своей сильной стороне.

Думаю, что это небольшое изменение. Он может играть и слева, и справа. Для меня это не имеет большого значения», – сказал главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери .