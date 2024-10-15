Карбери об Овечкине на правом фланге: «Это небольшое изменение. Он может играть и слева, и справа. Не имеет большого значения»
Спенсер Карбери прокомментировал перевод Александра Овечкина на правый фланг.
Капитан «Вашингтона» провел тренировку в сочетании вместе с Алексеем Протасом и Диланом Строумом.
Александр Овечкин тренировался на правом фланге атаки, Протас – на левом.
«Мы внесли корректировки в звено, поставив Протаса слева, чтобы он оставался на своей сильной стороне.
Думаю, что это небольшое изменение. Он может играть и слева, и справа. Для меня это не имеет большого значения», – сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
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