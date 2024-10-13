Овечкин – 2-й россиянин в истории НХЛ, сыгравший в 20 сезонах лиги. Он повторил рекорд Гончара
Александр Овечкин – 2-й россиянин в истории НХЛ, сыгравший в 20 сезонах лиги.
39-летний капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:5).
Россиянин дебютировал в лиге в 2005 году. Текущий сезон – для него уже 20-й.
Ранее в истории НХЛ только один россиянин выходил на лед в 20 сезонах – это был защитник Сергей Гончар (1994/95 – 2014/15, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута).
Рекорд лиги по числу сезонов делят Горди Хоу и Крис Челиос (по 26), третье место занимает Марк Мессье (25).
Среди игроков из Европы лучший результат у Яромира Ягра и Здено Хары (по 24).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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