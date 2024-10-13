Овечкин – 2-й россиянин в истории НХЛ, сыгравший в 20 сезонах лиги. Он повторил рекорд Гончара

Александр Овечкин – 2-й россиянин в истории НХЛ, сыгравший в 20 сезонах лиги.

39-летний капитан «Вашингтона » принял участие в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:5).

Россиянин дебютировал в лиге в 2005 году. Текущий сезон – для него уже 20-й.

Ранее в истории НХЛ только один россиянин выходил на лед в 20 сезонах – это был защитник Сергей Гончар (1994/95 – 2014/15, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута).

Рекорд лиги по числу сезонов делят Горди Хоу и Крис Челиос (по 26), третье место занимает Марк Мессье (25).

Среди игроков из Европы лучший результат у Яромира Ягра и Здено Хары (по 24).