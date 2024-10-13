Вайсфельд о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд за два года, в этом сезоне будет сложно. Бэкстрема нет, Саше нужен элитный плеймейкер»

Леонид Вайсфельд высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Это грандиозное событие для мирового хоккея. Мне видится реалистичным сценарий, при котором он за два года побьет рекорд.

Если это будет в этом сезоне, то, конечно, все будут счастливы. Другой вопрос, что будет сложно. Дело даже не в возрасте Овечкина, а в том, что нет Бэкстрема . Саше нужен элитный плеймейкер. Снайперы они же все зависят от плеймейкеров, я в этом вижу еще некую проблему.

В целом же побить этот рекорд для Александра более чем реально. Главное, чтобы не было травм», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.