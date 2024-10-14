Агент Цыплакова об уходе игрока из «Спартака»: «Максим хотел контракт, соответствующий его уровню. Ориентировались на зарплату, которую предложили бы другие клубы»
26-летний форвард перешел в НХЛ на фоне неудачных переговоров со «Спартаком» о новом контракте и отказе красно-белых обменивать права на хоккеиста.
Цыплаков провел за основной состав «Айлендерс» две игры в регулярном чемпионате НХЛ и забросил одну шайбу.
– Вы просили адекватные условия?
– Мы просили условия, соответствующие нынешнему рынку КХЛ. Максим хотел подписать контракт, соответствующий уровню его игры. Цифры, которые мы запрашивали, абсолютно рыночные.
Есть ребята в других командах с худшей статистикой и демонстрируемым уровнем хоккея, но получающие гораздо больше.
Мы ориентировались на зарплату, которую с удовольствием предложили бы другие клубы.
– Если бы произошел обмен прав на Цыплакова из «Спартака» в другую команду КХЛ – хоккеист остался бы в России?
– Мы бы постарались договориться с новой командой и остаться в России, – сказал агент Максима Цыплакова Александр Черных.
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