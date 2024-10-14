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  • Агент Цыплакова об уходе игрока из «Спартака»: «Максим хотел контракт, соответствующий его уровню. Ориентировались на зарплату, которую предложили бы другие клубы»
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Агент Цыплакова об уходе игрока из «Спартака»: «Максим хотел контракт, соответствующий его уровню. Ориентировались на зарплату, которую предложили бы другие клубы»

Агент Максима Цыплакова поделился подробностями ухода игрока из «Спартака».

26-летний форвард перешел в НХЛ на фоне неудачных переговоров со «Спартаком» о новом контракте и отказе красно-белых обменивать права на хоккеиста.

Цыплаков провел за основной состав «Айлендерс» две игры в регулярном чемпионате НХЛ и забросил одну шайбу.

– Вы просили адекватные условия?

– Мы просили условия, соответствующие нынешнему рынку КХЛ. Максим хотел подписать контракт, соответствующий уровню его игры. Цифры, которые мы запрашивали, абсолютно рыночные.

Есть ребята в других командах с худшей статистикой и демонстрируемым уровнем хоккея, но получающие гораздо больше.

Мы ориентировались на зарплату, которую с удовольствием предложили бы другие клубы.

– Если бы произошел обмен прав на Цыплакова из «Спартака» в другую команду КХЛ – хоккеист остался бы в России?

– Мы бы постарались договориться с новой командой и остаться в России, – сказал агент Максима Цыплакова Александр Черных.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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Александр Черных
logoМаксим Цыплаков
logoЧемпионат.com
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