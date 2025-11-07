Айкел делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ с Макдэвидом и Селебрини – у всех по 21 баллу. За ними идут 6 игроков с 20 очками, в том числе Малкин
Джек Айкел делит лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Вегаса» Джек Айкел сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:6).
На счету 29-летнего американца теперь 21 (8+13) очко в 13 играх в сезоне. Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с форвардом «Сан-Хосе» Макклином Селебрини (21 в 14, 8+13) и капитаном «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом (21 в 15, 4+17).
За ними идет группа из 6 игроков с 20 очками, в которую в том числе входят форварды Нэтан Маккиннон («Колорадо») и Евгений Малкин («Питтсбург»).
