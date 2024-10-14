Группа «Балаган Лимитед» выступит перед игрой «Авангарда» 23 октября: «То, что нужно, чтобы мощно поддержать команду и передать ей этот настрой»
Группа «Балаган Лимитед» выступит перед игрой «Авангарда» с «Трактором».
«Мощные голоса, яркие костюмы, национальный колорит и модные ритмы. 23 октября специальным гостем станет группа «Балаган Лимитед».
Они уж точно поделятся зарядом энергии – то, что нужно перед матчем, чтобы мощно поддержать любимую команду и передать ей этот настрой.
У «Балаган Лимитед» в арсенале целых 19 альбомов! А эти песни многим знакомы: «Че те надо?», «Колечко мое», «Тик-так ходики», «Гори, гори ясно», «Вася-василек», «Сереженька», «День рождения», «Пару тыщ», «Счастливая».
Некоторые из них мы c удовольствием послушаем на G-Drive Арене!» – сказано в анонсе.
«Авангард» идет на 11-м месте в Восточной конференции, набрав 11 очков в 15 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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