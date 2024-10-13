Крикунов об «Авангарде»: «Хоккеисты явно в не очень хорошем физическом состоянии находятся. Состав-то хороший, должен показывать иной результат»
Владимир Крикунов высказался о выступлении «Авангарда» в сезоне-2024/25.
Клуб проиграл 10 из 15 матчей в сезоне и идет 11-м на Востоке.
«Не знаю, хватит ли терпения руководству «Авангарда». Надо быть внутри клуба. Им виднее, справляется Звягин или нет.
На мой взгляд, команду просто надо физически подтянуть. Состав-то хороший, должен показывать иной результат. А тут явно хоккеисты в не очень хорошем физическом состоянии находятся.
Как его выправить в таком графике? Все просто – начинать тренироваться по полной. Так ты проигрываешь – и никакого света в конце тоннеля. А так, даже если поражение, хотя бы команда будет форму добирать через игры. И потом тогда результаты пойдут вверх», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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