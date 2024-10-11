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  • Касатонов о первой предсезонке у Тихонова: «Это был кошмар, тест на выживание. Я словно пересел из такси за руль в «Формуле-1». Времени привыкать не было. Или ты все круги ада проходишь, или до свидания»
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Касатонов о первой предсезонке у Тихонова: «Это был кошмар, тест на выживание. Я словно пересел из такси за руль в «Формуле-1». Времени привыкать не было. Или ты все круги ада проходишь, или до свидания»

Алексей Касатонов рассказал об адаптации в ЦСКА при Викторе Тихонове.

«Первая предсезонка прошла очень тяжело. Это был кошмар, тест на выживание. В 18 лет я словно пересел из такси за руль в «Формуле-1». Времени привыкать не было. Или ты все эти круги ада проходишь, или до свидания.

В ЦСКА претендентов на твое место всегда хватало. В СКА мы за неделю столько не делали, сколько в ЦСКА за день. И атлетизм, и беговая программа... Дело было в Москве, на футбольном стадионе, и я тут же понял, почему игроки все это называли – Сантьяго. Если вспомнить, что в столице Чили у Пиночета стадион был превращен в концлагерь, думаю, догадываешься, как это было тяжело.

Концепция Тихонова состояла в том, что к серьезному атлетизму тарасовской школы он добавил мощную работу на скоростно-силовую выносливость – так называемую интервальную программу. Не добежать в ЦСКА было нельзя. Кто сходил с дистанции, тот уходил из команды.

При Тарасове ценились вес и мускулатура, затем все стало переходить в быстроту и выносливость. Тихонов эту тенденцию уловил одним из первых. Его сила как тренера заключалась в постоянном поиске чего-то нового – ведь в Риге он стал первым тренером страны, который перешел на игру в четыре полных звена. Тогда же одним из первых начал пользоваться видео, – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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