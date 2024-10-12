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Касатонов об НХЛ: «Лучшие игроки из СССР уезжали. Я хоккеист, не политик, хотелось попробовать на зуб, что это. Повезло, семь лет карьеры в лучшей лиге мира успел зацепить»

Алексей Касатонов рассказал о своем отъезде в НХЛ из чемпионата СССР.

– В НХЛ-то в конце концов ты уехал.

– Потому что я все-таки хоккеист, а не политик. А лучшие хоккеисты из страны уезжали, и уже было ясно, что чем дальше, тем больше их будет.

Хотелось, в конце концов, попробовать на зуб, что такое эта НХЛ: против ее представителей десятки раз играли, но внутри-то не варились никогда!

– Никогда не жалел, что поехал?

– Нет. Считаю, мне повезло с тем, что семь лет своей карьеры я в лучшей хоккейной лиге мира успел зацепить. Поиграл в четырех командах, поучаствовал в Матче звезд. Но мне не жаль, что я не уехал туда раньше.

Во-первых, возможности такой не было, а какой смысл жалеть о том, чего не смог бы ни при каких обстоятельствах? А во-вторых, моей гордости за то, что мы сделали для нашего хоккея, опыт игры за океаном ничуть не умаляет.

Если честно, в советском хоккее я чувствовал себя более комфортно, чем в том российском, куда окончательно вернулся лишь в конце нулевых, спустя 19 лет после отъезда из ЦСКА в «Нью-Джерси». С опозданием, наверное, вернулся, чтобы стать в нем до конца своим, – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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