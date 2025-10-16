Виктор Козлов: «Ребята знают, что когда они надевают майку «Салавата», это большая ответственность. Все борются и понимают ожидания, играют под давлением»

Виктор Козлов высказался после матча с «Металлургом» (4:6).

«Салават Юлаев » проиграл 4-й матч подряд занимает 11-е место в таблице Востока с 8 баллами в 14 играх.

– Что у вас с кадровыми резервами? Не хватает исполнителей даже в большинстве.

– Такая у нас ситуация. Еще к тому же пара ребят травмированы и больны. Они в Челябинске играть не будут.

– А где брать эмоции? Столько проблем обрушилось на вашу команду.

– Ребята просто должны сфокусироваться на своих действиях. Не надо распыляться и тратить свою энергию на то, что мы не можем контролировать. Мы можем отвечать только за свою игру, за свои действия и свою работу. Только через это мы можем это все перемолоть и двигаться дальше.

– В трех прошлых матчах ваша команда забивала только по одному голу. Как же поймать баланс между хорошей реализацией и надежной обороной?

– В этом и заключается основательная игра. И в обороне надо действовать правильно, и в атаке ждать свои моменты. Мы играли с лидером и были обязаны терпеть. В принципе мы это делали, заставляли их ошибиться. Но соперник нас наказывал за ошибки.

– Показалось, что ваш вратарь Александр Самонов поплыл по ходу матча. Что с ним?

– Мы все проходим через то, что стараемся и работаем, но пока не все получается, как надо. Все борются и понимают, какие на нас ожидания, все играют под давлением. Но только через работу мы можем это пройти.

– А какие ожидания от вашей команды?

– Ребята просто знают, что когда они надевают майку «Салавата Юлаева», то это большая ответственность. Как любят команду в республике, какие у нее болельщики. Просто пока у нас получается не все, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов .