Батрак об «Ак Барсе»: «Думал, их не ждет ничего хорошего, но потом – одна победа, вторая... За прошедшие две недели они спрогрессировали чуть ли не больше всех»

Артем Батрак поделился мыслями о выступлении «Ак Барса».

Казанский клуб одержал шесть побед подряд.

«Честно, я думал, что «Ак Барс» не ждет ничего хорошего. Но потом – одна победа, вторая... Выиграли еще, вот уже и серия побед, причем казанцы довольно спокойно их одерживали.

Самое главное – «Ак Барс» научился держать удар, потому что ранее в этом сезоне это была команда, которая вела 1:0, 2:0, 3:0, а потом проигрывала. Но сейчас у коллектива Анвара Гатиятулина с этим проблем нет.

Так что я считаю, что за прошедшие две недели «Ак Барс» спрогрессировал чуть ли не больше всех. Хмелевски, не Хмелевски – это ладно, но команда начала побеждать. А это самое главное для Татарстана», – сказал комментатор Артем Батрак.

«Ак Барс» одержал 6-ю победу подряд, обыграв «Сибирь» – 4:1

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
