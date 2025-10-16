Гатиятулин о Миллере: «Мы дали ему отдохнуть, посмотреть хоккей со стороны. Митч правильно отреагировал, стал более надежным в обороне. Он обладает огромным потенциалом»

Анвар Гатиятулин высказался об игре защитника Митчелла Миллера.

В четверг «Ак Барс» победил «Сибирь» со счетом 4:1. Миллер забил гол.

– КХЛ опубликовала рейтинг топ-10 игроков последних двух недель, в который вошел Митч Миллер. Вы считаете, что игрок так отреагировал, что в сентябре его отправляли в запас?

– Мы знали, что Митч обладает огромным потенциалом. И задача тренерского штаба – помогать ребятам этот потенциал реализовывать. Да, был момент, когда он забивал голы в первых трех матчах. Где-то стал играть с уклоном на атаку, забывая про наши договоренности, что атакующие действия не должны влиять на игру в обороне. После этого состоялся серьезный разговор.

Мы дали ему отдохнуть, посмотреть хоккей со стороны. Он правильно отреагировал, стал более надежным в обороне. И в интервью он говорит правильно, что в первую очередь – командная победа, а потом уже личные бонусы.

Сейчас ребята поняли – тот опыт, который мы приобрели в сентябре, не хотим больше повторять. В первую очередь важна командная игра на результат.

– В шести последних матчах вы пропустили всего девять шайб. Игра в обороне, на ваш взгляд, сейчас ключевой компонент?

– Это же база, все команды от этого отталкиваются. Важна игра в обороне, потому что сложно всегда отыгрываться. Ты тратишь на это дополнительные резервы. Поэтому в первую очередь акцентируем внимание на защите.

– После приглашения Сергея Абрамова вратари вашей команды стали действовать увереннее. Чем он им помог?

– У нас идет работа, она и в прошлом, и в этом сезоне велась. Посчитали, что нам поможет опыт Сергея Михайловича, и в тренерском штабе идет диалог, и с вратарями тоже.

– Почему в «Ак Барсе» сразу три тренера по вратарям?

– У нас же есть вертикаль. И у каждого тренера свои обязанности. Так что диалог в самом деле идет, и работы всем хватает, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин .

Миллер набрал очки в 6-м матче подряд. У защитника «Ак Барса» 5+8 в 15 играх сезона