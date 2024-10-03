Бирюков стал спортивным директором «Металлурга» (Алексей Шевченко)

«Металлург» определился с новым спортивным директором.

Как сообщает журналист Алексей Шевченко, на эту должность назначен Евгений Бирюков. Он сменил Сергея Гомоляко, который покинул клуб 30 сентября.

Бирюков выступал за магнитогорскую команду с 2005 по 2020 год. С мая 2024-го он входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева».

После 11 проведенных матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ «Металлург» набрал 8 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции.

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