Бирюков стал спортивным директором «Металлурга» (Алексей Шевченко)
«Металлург» определился с новым спортивным директором.
Как сообщает журналист Алексей Шевченко, на эту должность назначен Евгений Бирюков. Он сменил Сергея Гомоляко, который покинул клуб 30 сентября.
Бирюков выступал за магнитогорскую команду с 2005 по 2020 год. С мая 2024-го он входил в тренерский штаб «Салавата Юлаева».
После 11 проведенных матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ «Металлург» набрал 8 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Алексея Шевченко
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