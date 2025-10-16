Миллер набрал очки в 6-м матче подряд. У защитника «Ак Барса» 5+8 в 15 играх сезона
Митчелл Миллер набрал очки в 6-м матче подряд.
Защитник «Ак Барса» забил гол в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:1).
В 6 последних матчах Митчелл Миллер набрал 8 (2+6) баллов.
Всего на его счету 13 (5+8) очков в 15 играх сезона при показателе полезности «плюс 2».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
