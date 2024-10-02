Щитов об отставке Гомоляко: «Хороший специалист, помог «Металлургу» стать чемпионом. Его сделали крайним, это подковерные интриги внутри клуба»

Никита Щитов прокомментировал отставку Сергея Гомоляко из «Металлурга».

Функционер ранее покинул пост спортивного директора клуба.

«Сергей Гомоляко помог «Металлургу » стать чемпионом. А в этом году его сделали крайним. В 2022-м магнитогорцы при нем были в шаге от финала. Это хороший специалист в своей области и достойный человек.

Обидно, что с ним так поступили. Вины в нем нет. Причиной такого решения, думаю, стали подковерные интриги внутри клуба», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.