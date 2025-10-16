Буцаев о Доминге: «Почему вы думаете, что он ненадежный вратарь? Он свой класс доказал. Откуда это мнение взялось? Голкиперы «Сибири» играют на хорошем уровне»

Вячеслав Буцаев высказался об игре вратаря Луи Доминге.

В четверг «Сибирь » уступила «Ак Барсу» со счетом 1:4. Голкипер Луи Доминге отразил 45 бросков.

– Бытует мнение, что команда больше нервничает, когда в воротах Луи Доминге, а не Антон Красоткин. Согласитесь?

– Нет. К одному из немногих, к кому не было претензий – это наш вратарь. Если посмотрите статистику матча, то увидите, сколько бросков он отразил и сколько сделал спасений после опасных бросков… Ну, а где это мнение бытует? Почему вы думаете, что Доминге – ненадежный вратарь? Он свой класс доказал.

Откуда это мнение взялось и у кого оно бытует? Наши вратари играют на хорошем уровне. Так что вопрос не в голкипере.

– Никита Сошников в третьем периоде был переведен в третье звено. А в первом оказался Владислав Кара. Это попытка встряхнуть команду?

– Мы искали сочетания, которые усилят игру того или иного звена. Поэтому сделали такие перестановки. Хотели добавить мобильности в первое звено.

– Сейчас у вас идет сложная домашняя серия. Как к ней готовиться?

– Даже в поражении нужно искать плюсы. И вот этот матч с «Ак Барсом» прошел на контрасте того, с какими соперниками мы встречались до этого, и с кем играли сейчас – с более мощным соперником. Мы должны понимать, в какой хоккей нам надо играть, чтобы создавать проблемы соперникам и их побеждать.

– Вы говорили в Тольятти, что в «Сибири» нужно искать лидеров. Видите тут позитив?

– В плане чего? Если после Тольятти мы выиграли два матча, то на них это как‑то подействовало. Мы же не молчим. Как и в любой команде, у нас есть собрания, разбор ошибок. И сами ребята должны иметь правильную самооценку. «Ак Барс» нам преподал хороший урок, чтобы еще раз задуматься над тем, кто мы и как мы.

– Три игрока «Сибири» попали в расширенный список сборной «Россия 25» на международный турнир в декабре в Новосибирске. Это как‑то повлияло на игроков?

– Он же расширенный. Я не смотрел, сколько там хоккеистов. Там практически две команды, даже больше. Я не могу сказать, как на них повлияло, – сказал главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев.