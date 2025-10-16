Буцаев об 1:4 от «Ак Барса»: «Мы очень много теряли шайбу. Не было заряженности на то, что нужно выигрывать борьбу. Мы не увидели то, что хотели»

Вячеслав Буцаев подвел итоги матча против «Ак Барса» (1:4).

– Непростая для нас игра в плане информации. Но побеждает сильнейший. Цифры на табло об этом говорят. Очень много мы сегодня теряли шайбу. Не было у нас заряженности на то, что нужно выигрывать борьбу, нейтральные шайбы. Много что нужно было. Но сегодня мы не увидели то, что мы хотели увидеть.

Отсюда такой результат. Хотя до последних минут был счет 2:1. Но третья шайба, потом четвертая в меньшинстве – так что закономерность остается прежней. Мы совершаем очень много ненужных ошибок, которые не позволяют нам играть правильно и экономно в плане энергии.

В первом периоде сыграть шесть минут в меньшинстве – это большая нагрузка и по «физике», и по игровому преимуществу, которое мы подарили сопернику. Да, во втором периоде были неплохие отрезки, местами создавались моменты. Но этого очень мало для того, чтобы спасти этот матч.

– Сегодня, особенно в третьем периоде, «Сибирь» с трудом выходила из своей зоны. С чем это связано?

– У нас всего не было. Где-то не хватало первого паса, где-то мы в простейшей ситуации отдавали шайбу и работали ногами, чтобы выйти из зоны. Тут совокупность факторов – у нас было очень много неправильных действий.

– «Сибирь» пропустила по шайбе в конце первого и второго периодов. Не хватало концентрации?

– Конечно, я это приму как должное. Да, такое есть. Всегда тяжело психологически пропускать на последних минутах. Но два этих гола были от ноги защитников. Где-то длинные смены, но не сказать, что нас разорвали.

Тем не менее это снова шло от наших ошибок. Мы позволили сопернику создавать давление на наши ворота. А когда силы заканчиваются, то голова перестает правильно думать. Маленькая ошибка рождает большие проблемы.

– Почему в двух последних матчах не играет Павел Гоголев?

– На сегодняшний день он не проходит в состав. Потому что другие сильнее него играют. Но в ближайшие дни мы с ним обсудим, что не так, – сказал главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев .