  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о Кузнецове: «Хотели посмотреть Кузю в центре, но пока его функциональное состояние еще далеко от идеального. Поэтому перевели на край»
3

Разин о Кузнецове: «Хотели посмотреть Кузю в центре, но пока его функциональное состояние еще далеко от идеального. Поэтому перевели на край»

Андрей Разин заявил, что Евгений Кузнецов пока не готов играть в центре.

«Металлург» в четверг победил «Салават Юлаев» со счетом 6:4. Евгений Кузнецов сделал передачу, набрав очки в 3-м матче подряд после перехода в клуб.

– Позитив в том, что мы отыгрались со счета 0:2, переломили ход матча. Но, конечно, мы делали очень много ошибок. Поэтому не очень на душе от таких побед. Хочется все-таки быть солидной командой. И не совершать столько ошибок в обороне.

– Чем были продиктованы сегодняшние изменения в составе? Тот же Джонсон получил повреждение в прошлом матче?

– Да, он пока не катается. Остальные… Мы хотели посмотреть Кузю в центре. Но пока его функциональное состояние еще далеко от идеального. Поэтому перевели на край. Плюс сегодня ввели Толчинского, и он неплохо сыграл.

– Как вела себя команда, уступая 0:2 по ходу матча?

– Паники-то у нас никогда нет. Играем и играем дальше. Просто тот же Самонов в первом периоде отразил 14 бросков. Но мы в очень многих моментах хотели завести шайбу в пустые ворота. Было очень много лишних передач. Поэтому попросили побольше бросать.

– Орехов и Яковлев были на льду, когда «Магнитка» пропустила первые голы. Потом каждый из них забил. В вашем понимании – они исправились за игру в обороне?

– Я приверженец того, что если ты забиваешь даже хоть три гола, а в свои ворота привозишь тоже три, то твой КПД нулевой. У нас ведь задача – не просто попасть в плей-офф. Мы стремимся совсем к другому. Поэтому хоккеисты должны всегда быть в плюсе в КПД, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей и занимает 1-е место на Востоке. У «Салавата» 4 поражения подряд

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoСалават Юлаев
logoМатч ТВ
logoЕвгений Кузнецов
logoАндрей Разин
logoКХЛ
logoАлександр Самонов
logoЕгор Яковлев
logoСергей Толчинский
logoВалерий Орехов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Козлов: «Ребята знают, что когда они надевают майку «Салавата», это большая ответственность. Все борются и понимают ожидания, играют под давлением»
6сегодня, 17:23
Ротенберг о Кузнецове на КПК: «Никто не ставил крест на его карьере, он один из самых талантливых игроков за всю историю нашего хоккея. Не закрываем двери, следуем спортивному принципу»
5вчера, 22:09
Радулов, Гусев, Окулов, Григоренко, Канцеров, Нестеров, Серебряков – в расширенном составе «России 25» на КПК-2025. В список вошли 53 игрока из 15 клубов КХЛ
64вчера, 11:53
Главные новости
Разин об удалениях Кузнецова: «Он получил по полной программе. Кузя мастеровитый, игру читает на шаг вперед. Если добавит в функционалке, сможет помочь нам выиграть Кубок Гагарина»
15 минут назад
Козлов о 4:6 от «Металлурга»: «Ребята – молодцы, что не сдались, пытались спасти матч. Но нам не хватило концовки. Мы делаем многовато ошибок»
141 минуту назад
КХЛ. «Шанхай» против «Динамо», «Ак Барс» победил «Сибирь», «Металлург» обыграл «Салават», «Авангард» уступил «Барысу»
26654 минуты назадLive
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
56 минут назадТесты и игры
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Колорадо» против «Коламбуса», «Монреаль» встретится с «Нэшвиллом», «Филадельфия» – с «Виннипегом»
2556 минут назад
Ги Буше о 2:6 от «Барыса»: «Нельзя так проваливать матч, когда счет 2:2 после 2 периодов. Это хороший опыт для «Авангарда», надо соблюдать дисциплину»
357 минут назад
Харт продолжит карьеру в «Вегасе». Вратарь был признан невиновным по делу о сексуальном насилии
2сегодня, 17:49
Виктор Козлов: «Ребята знают, что когда они надевают майку «Салавата», это большая ответственность. Все борются и понимают ожидания, играют под давлением»
6сегодня, 17:23
«Барыс» победил «Авангард» – 6:2. Команда Кравеца прервала серию из 6 поражений подряд. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
32сегодня, 17:10Видео
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей и занимает 1-е место на Востоке. У «Салавата» 4 поражения подряд
10сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о 6:2 с «Авангардом»: «Каждый игрок показал себя на 200%. Виден коллектив, у ребят есть химия, это очень важно»
133 минуты назад
Буцаев о Доминге: «Почему вы думаете, что он ненадежный вратарь? Он свой класс доказал. Откуда это мнение взялось? Голкиперы «Сибири» играют на хорошем уровне»
2сегодня, 16:59
Гатиятулин о Миллере: «Мы дали ему отдохнуть, посмотреть хоккей со стороны. Митч правильно отреагировал, стал более надежным в обороне. Он обладает огромным потенциалом»
4сегодня, 16:51
Буцаев об 1:4 от «Ак Барса»: «Мы очень много теряли шайбу. Не было заряженности на то, что нужно выигрывать борьбу. Мы не увидели то, что хотели»
2сегодня, 16:14
Миллер набрал очки в 6-м матче подряд. У защитника «Ак Барса» 5+8 в 15 играх сезона
5сегодня, 15:35
Батрак об «Ак Барсе»: «Думал, их не ждет ничего хорошего, но потом – одна победа, вторая... За две недели они спрогрессировали чуть ли не больше всех»
2сегодня, 15:23
Кэмерон Ли подпишет контракт с «Сочи» до конца сезона («Чемпионат»)
1сегодня, 15:12
Лабанк сравнил КХЛ и НХЛ: «Там все быстрее, темп игры выше – это главное различие. Здесь очень много талантов, все здорово работают с шайбой»
сегодня, 13:45
Карбери об анализе игры «Вашингтона»: «75% – наблюдения, 25% – цифры. Иногда кажется, что все неплохо, но углубляешься в данные, пересматриваешь видео и все понимаешь»
сегодня, 13:21
Морис о травме Куликова: «Он уникален в своей роли – отличный игрок для меньшинства, здорово катается. «Флориде» невозможно заменить выбывших»
2сегодня, 12:46