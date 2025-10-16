Разин о Кузнецове: «Хотели посмотреть Кузю в центре, но пока его функциональное состояние еще далеко от идеального. Поэтому перевели на край»

Андрей Разин заявил, что Евгений Кузнецов пока не готов играть в центре.

«Металлург» в четверг победил «Салават Юлаев » со счетом 6:4. Евгений Кузнецов сделал передачу, набрав очки в 3-м матче подряд после перехода в клуб.

– Позитив в том, что мы отыгрались со счета 0:2, переломили ход матча. Но, конечно, мы делали очень много ошибок. Поэтому не очень на душе от таких побед. Хочется все-таки быть солидной командой. И не совершать столько ошибок в обороне.

– Чем были продиктованы сегодняшние изменения в составе? Тот же Джонсон получил повреждение в прошлом матче?

– Да, он пока не катается. Остальные… Мы хотели посмотреть Кузю в центре. Но пока его функциональное состояние еще далеко от идеального. Поэтому перевели на край. Плюс сегодня ввели Толчинского, и он неплохо сыграл.

– Как вела себя команда, уступая 0:2 по ходу матча?

– Паники-то у нас никогда нет. Играем и играем дальше. Просто тот же Самонов в первом периоде отразил 14 бросков. Но мы в очень многих моментах хотели завести шайбу в пустые ворота. Было очень много лишних передач. Поэтому попросили побольше бросать.

– Орехов и Яковлев были на льду, когда «Магнитка» пропустила первые голы. Потом каждый из них забил. В вашем понимании – они исправились за игру в обороне?

– Я приверженец того, что если ты забиваешь даже хоть три гола, а в свои ворота привозишь тоже три, то твой КПД нулевой. У нас ведь задача – не просто попасть в плей-офф. Мы стремимся совсем к другому. Поэтому хоккеисты должны всегда быть в плюсе в КПД, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей и занимает 1-е место на Востоке. У «Салавата» 4 поражения подряд