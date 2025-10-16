Виктор Козлов подвел итоги матча с «Металлургом» (4:6).

– Мы неплохо сыграли этот матч. Но третий гол в наши ворота за четыре секунды до конца второго периода стал решающим. Последние минуты периода очень важны. Это же с каким настроением ты уходишь в раздевалку. Это был переломный момент.

В третьем периоде мы пытались отыграться, а «Металлург » хорошо нас наказывал на контратаках. Ребята – молодцы, что не сдались, пытались спасти матч. Но нам не хватило концовки. Вообще же мы должны лучше играть в обороне. Делаем многовато ошибок.

– Почему в третьем периоде вашей команде не удавалось 15 минут нанести хотя бы один бросок?

– Мы не потухали. Но «Металлург» хорошо играет в начало атаки. Защитники у них широко расходятся, нападающие уходят в среднюю зону. Поэтому у нас возникали проблемы с давлением и с отбором шайбы. А когда мы ее отбирали, то у нас не было атаки, и мы теряли шайбу сразу же при входе в зону.

Все голы мы забили, когда шайба входила в глубину. Поэтому мы просили ребят больше шайбу держать, искать более правильные позиции для взятия ворот.

– Александр Жаровский получил удаление в матче с «Ак Барсом», сегодня два – в первом периоде. Он присел, но вы его потом снова выпустили. Почему его решили вернуть?

– Сегодня соперник был быстрым. Сане пока тяжеловато играть на таких скоростях. Он забил, неплохо исполнил. Но сделал это под воротами, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .