Морис о травме Куликова: «Он уникален в своей роли – отличный игрок для меньшинства, здорово катается. «Флориде» невозможно заменить выбывших»

Пол Морис прокомментировал травму Дмитрия Куликова.

34-летний защитник «Флориды» выбыл на пять месяцев после операции на плече.

«Дмитрий похож на некоторых других травмированных игроков «Флориды » – он уникален в своей роли. Отличный игрок для меньшинства и третьей пары защиты, здорово катается.

В этом и заключается проблема: ребят, которых нет в составе, невозможно заменить. Вес не увеличивается, просто становится меньше игроков, которые способны его поднимать», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис .

