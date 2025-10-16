Морис о травме Куликова: «Он уникален в своей роли – отличный игрок для меньшинства, здорово катается. «Флориде» невозможно заменить выбывших»
Пол Морис прокомментировал травму Дмитрия Куликова.
34-летний защитник «Флориды» выбыл на пять месяцев после операции на плече.
«Дмитрий похож на некоторых других травмированных игроков «Флориды» – он уникален в своей роли. Отличный игрок для меньшинства и третьей пары защиты, здорово катается.
В этом и заключается проблема: ребят, которых нет в составе, невозможно заменить. Вес не увеличивается, просто становится меньше игроков, которые способны его поднимать», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.
«Флорида» забрала защитника Себранго с драфта отказов «Оттавы» на фоне травмы Куликова
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
