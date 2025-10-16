  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Морис о травме Куликова: «Он уникален в своей роли – отличный игрок для меньшинства, здорово катается. «Флориде» невозможно заменить выбывших»
1

Морис о травме Куликова: «Он уникален в своей роли – отличный игрок для меньшинства, здорово катается. «Флориде» невозможно заменить выбывших»

Пол Морис прокомментировал травму Дмитрия Куликова.

34-летний защитник «Флориды» выбыл на пять месяцев после операции на плече.

«Дмитрий похож на некоторых других травмированных игроков «Флориды» – он уникален в своей роли. Отличный игрок для меньшинства и третьей пары защиты, здорово катается.

В этом и заключается проблема: ребят, которых нет в составе, невозможно заменить. Вес не увеличивается, просто становится меньше игроков, которые способны его поднимать», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

«Флорида» забрала защитника Себранго с драфта отказов «Оттавы» на фоне травмы Куликова

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДмитрий Куликов
logoФлорида
logoПол Морис
logoНХЛ
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Флорида» забрала защитника Себранго с драфта отказов «Оттавы» на фоне травмы Куликова
сегодня, 03:10
Куликов выбыл на 5 месяцев после операции на плече
10вчера, 17:31
Подколзин о троллинге «Флориды»: «Маршанд в майке «лузеры» меня не задел. Бобровский и Куликов в насмешках над проигравшими не участвовали. Может, это вопрос воспитания»
428 июля, 18:24
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» принимает «Ак Барс», «Металлург» против «Салавата Юлаева», «Барыс» сыграет с «Авангардом», «Шанхай» встретится с «Динамо»
5910 минут назадLive
Голдобин о низкой результативности СКА: «Можно забрасывать одну и побеждать. Надо реализовывать моменты, тогда все пойдет»
113 минут назад
«Северсталь» обменяла Бокуна в «Ладу» на Рейнгардта
439 минут назад
Смотрите «Барыс» – «Авангард» бесплатно на ВидеоСпортсе’‘! Все матчи Fonbet КХЛ – на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
41 минуту назадВидео
Ларионов о СКА: «Хотим выигрывать со счетом 6:2, 6:1, 5:1, но попадаем на самых горячих вратарей – или шайба не хочет залетать, или голы не засчитывают»
23сегодня, 13:01
«Авангард» не оплачивал Маклауду судебные издержки, заявил Сопин: «Это ерунда, клуб оказывал только моральную поддержку. Постоянно были на связи с ним и его семьей»
5сегодня, 12:27
КХЛ не пересмотрит итог матча СКА – «Автомобилист». Шайба влетела в ворота, порвав сетку с внешней стороны после броска Педана
6сегодня, 12:12
«Авангард» в гостях сыграет с «Барысом». ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ в 17:30 по московскому времени
сегодня, 12:05Видео
Андрей Назаров: «ИИХФ по выдуманным причинам не пускает Россию на ЧМ, но шансы вернуться на международную арену хорошие. Отечественный спорт продолжает жить и развиваться»
9сегодня, 11:43
СКА может расстаться с Грималди. Клуб не устраивает рабочая этика игрока (Артур Хайруллин)
34сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Лабанк сравнил КХЛ и НХЛ: «Там все быстрее, темп игры выше – это главное различие. Здесь очень много талантов, все здорово работают с шайбой»
26 минут назад
Карбери об анализе игры «Вашингтона»: «75% – наблюдения, 25% – цифры. Иногда кажется, что все неплохо, но углубляешься в данные, пересматриваешь видео и все понимаешь»
50 минут назад
Капитан «Чикаго» Фолиньо временно покинул команду. Его 12-летней дочери предстоит операция на сердце
1сегодня, 11:59
Педан о 8-м месте СКА на Западе: «Надо вылезать из этой ямы всем вместе. Важен каждый матч, надо выигрывать»
сегодня, 11:07
Деа может покинуть «Нефтехимик». У форварда 1+2 за 15 игр при полезности «минус 12»
сегодня, 10:42
Защитник «Авангарда» Лажуа: «G-Drive Арена» невероятная, атмосфера на матчах как в НХЛ. Раздевалки, тренажерный зал и все остальное – на самом высоком уровне»
3сегодня, 10:01
Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрем выбыл на несколько недель из-за травмы нижней части тела
5сегодня, 08:56
«Адмирал» поместил Сафина в список отказов. Форвард не набрал очков в 4 матчах в этом сезоне
4сегодня, 07:05
Сапего о 8-м месте СКА на Западе: «Оцениваю плохо – не хотим быть внизу таблицы. Словить на себя, правильно смениться – нужно применить это, и победа будет за нами»
1сегодня, 05:57
Бучневич набрал 3 очка в 4 матчах сезона НХЛ. Форвард «Сент-Луиса» сделал передачу при «-2» против «Чикаго»
сегодня, 05:20Видео