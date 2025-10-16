  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Харт продолжит карьеру в «Вегасе». Вратарь был признан невиновным по делу о сексуальном насилии
2

Харт продолжит карьеру в «Вегасе». Вратарь был признан невиновным по делу о сексуальном насилии

Картер Харт продолжит карьеру в «Вегасе».

Клуб выступил с заявлением касательно вратаря.

«После решения о восстановлении, согласованного НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ, вратарь Картер Харт присоединится к «Вегас Голден Найтс».

«Голден Найтс» руководствуются процессом и оценкой, которые НХЛ и NHLPA привели в своем решении. Мы остаемся верны основным ценностям, которые определяли нашу организацию с момента ее основания, и ожидаем, что наши игроки продолжат соответствовать этим стандартам и в дальнейшем», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, суд в Канаде ранее признал Харта, а также Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

НХЛ отстранила хоккеистов до 1 декабря. Они могут подписывать контракты с клубами НХЛ с 15 октября.

27-летний Харт не играл с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 игр в регулярных чемпионатах НХЛ за «Филадельфию», он отражал 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,94.

НХЛ об отстранении Харта, Маклауда, Дюбе, Фута и Форментона: «Считаем, что их поведение требует дисциплинарных мер. Требуем, чтобы в дальнейшем они соблюдали стандарты лиги»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вегаса»
logoКартер Харт
logoНХЛ
logoВегас
переходы
logoАссоциация игроков НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Харт подпишет контракт с «Вегасом», скорее всего. Вратарь также рассматривал варианты с «Каролиной» и «Ютой» (The Athletic)
33 октября, 11:15
«Каролина» не будет подписывать Маклауда и Харта (The Athletic)
143 октября, 09:14
«Вегас» лидирует в борьбе за Харта. Для подписания экс-вратаря «Филадельфии» нужно освободить место под потолком (The Fourth Period)
428 сентября, 10:33
Главные новости
Разин об удалениях Кузнецова: «Он получил по полной программе. Кузя мастеровитый, игру читает на шаг вперед. Если добавит в функционалке, сможет помочь нам выиграть Кубок Гагарина»
15 минут назад
Козлов о 4:6 от «Металлурга»: «Ребята – молодцы, что не сдались, пытались спасти матч. Но нам не хватило концовки. Мы делаем многовато ошибок»
141 минуту назад
КХЛ. «Шанхай» против «Динамо», «Ак Барс» победил «Сибирь», «Металлург» обыграл «Салават», «Авангард» уступил «Барысу»
26654 минуты назадLive
«Сабвей Серф» с Овечкиным в главной роли. Пробуйте скорее!
56 минут назадТесты и игры
НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Колорадо» против «Коламбуса», «Монреаль» встретится с «Нэшвиллом», «Филадельфия» – с «Виннипегом»
2556 минут назад
Ги Буше о 2:6 от «Барыса»: «Нельзя так проваливать матч, когда счет 2:2 после 2 периодов. Это хороший опыт для «Авангарда», надо соблюдать дисциплину»
357 минут назад
Разин о Кузнецове: «Хотели посмотреть Кузю в центре, но пока его функциональное состояние еще далеко от идеального. Поэтому перевели на край»
3сегодня, 17:34
Виктор Козлов: «Ребята знают, что когда они надевают майку «Салавата», это большая ответственность. Все борются и понимают ожидания, играют под давлением»
6сегодня, 17:23
«Барыс» победил «Авангард» – 6:2. Команда Кравеца прервала серию из 6 поражений подряд. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
32сегодня, 17:10Видео
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей и занимает 1-е место на Востоке. У «Салавата» 4 поражения подряд
10сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о 6:2 с «Авангардом»: «Каждый игрок показал себя на 200%. Виден коллектив, у ребят есть химия, это очень важно»
133 минуты назад
Буцаев о Доминге: «Почему вы думаете, что он ненадежный вратарь? Он свой класс доказал. Откуда это мнение взялось? Голкиперы «Сибири» играют на хорошем уровне»
2сегодня, 16:59
Гатиятулин о Миллере: «Мы дали ему отдохнуть, посмотреть хоккей со стороны. Митч правильно отреагировал, стал более надежным в обороне. Он обладает огромным потенциалом»
4сегодня, 16:51
Буцаев об 1:4 от «Ак Барса»: «Мы очень много теряли шайбу. Не было заряженности на то, что нужно выигрывать борьбу. Мы не увидели то, что хотели»
2сегодня, 16:14
Миллер набрал очки в 6-м матче подряд. У защитника «Ак Барса» 5+8 в 15 играх сезона
5сегодня, 15:35
Батрак об «Ак Барсе»: «Думал, их не ждет ничего хорошего, но потом – одна победа, вторая... За две недели они спрогрессировали чуть ли не больше всех»
2сегодня, 15:23
Кэмерон Ли подпишет контракт с «Сочи» до конца сезона («Чемпионат»)
1сегодня, 15:12
Лабанк сравнил КХЛ и НХЛ: «Там все быстрее, темп игры выше – это главное различие. Здесь очень много талантов, все здорово работают с шайбой»
сегодня, 13:45
Карбери об анализе игры «Вашингтона»: «75% – наблюдения, 25% – цифры. Иногда кажется, что все неплохо, но углубляешься в данные, пересматриваешь видео и все понимаешь»
сегодня, 13:21
Морис о травме Куликова: «Он уникален в своей роли – отличный игрок для меньшинства, здорово катается. «Флориде» невозможно заменить выбывших»
2сегодня, 12:46