Харт продолжит карьеру в «Вегасе». Вратарь был признан невиновным по делу о сексуальном насилии

Картер Харт продолжит карьеру в «Вегасе».

Клуб выступил с заявлением касательно вратаря.

«После решения о восстановлении, согласованного НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ, вратарь Картер Харт присоединится к «Вегас Голден Найтс».

«Голден Найтс» руководствуются процессом и оценкой, которые НХЛ и NHLPA привели в своем решении. Мы остаемся верны основным ценностям, которые определяли нашу организацию с момента ее основания, и ожидаем, что наши игроки продолжат соответствовать этим стандартам и в дальнейшем», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, суд в Канаде ранее признал Харта, а также Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

НХЛ отстранила хоккеистов до 1 декабря. Они могут подписывать контракты с клубами НХЛ с 15 октября.

27-летний Харт не играл с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 игр в регулярных чемпионатах НХЛ за «Филадельфию», он отражал 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,94.

НХЛ об отстранении Харта, Маклауда, Дюбе, Фута и Форментона: «Считаем, что их поведение требует дисциплинарных мер. Требуем, чтобы в дальнейшем они соблюдали стандарты лиги»