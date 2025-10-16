Кэмерон Ли подпишет контракт с «Сочи» до конца сезона («Чемпионат»)

Защитник Кэмерон Ли продолжит карьеру в «Сочи».

Как сообщает «Чемпионат», контракт будет подписан до конца нынешнего сезона.

Ранее стало известно, что «Амур » расторг контракт с Кэмероном Ли по соглашению сторон.

В текущем сезоне канадец сыграл 8 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 3 (0+3) очка.