Кэмерон Ли подпишет контракт с «Сочи» до конца сезона («Чемпионат»)
Защитник Кэмерон Ли продолжит карьеру в «Сочи».
Как сообщает «Чемпионат», контракт будет подписан до конца нынешнего сезона.
Ранее стало известно, что «Амур» расторг контракт с Кэмероном Ли по соглашению сторон.
В текущем сезоне канадец сыграл 8 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и набрал 3 (0+3) очка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
