Карбери об анализе игры «Вашингтона»: «75% – наблюдения, 25% – цифры. Иногда кажется, что все неплохо, но углубляешься в данные, пересматриваешь видео и все понимаешь»

Спенсер Карбери заявил, что смотрит на статистику при анализе игры «Вашингтона».

Главный тренер «Кэпиталс » рассказал о взаимодействии с аналитическим отделом команды.

«Скажу так: 75 процентов – это наблюдения, 25 – цифры. Обычно они совпадают, но когда этого не происходит, и тебе приносят статистику, ты такой: «Ого, не думал, что мы настолько слабы по этому показателю». Тогда пересматриваешь видео и понимаешь: «А, вот о чем они». Цифры, как правило, правы. Удивительно, но они не врут.

Это действительно помогает, потому что тренеры иногда смотрят только вперед, и весь штаб с ними. Думаешь, что все нормально, мы ведь всегда так делали. А потом тебе показывают аналитический показатель, и ты понимаешь, о чем речь.

Обычно аналитики говорят нам: «Вот это вы делаете хорошо, а вот это – плохо». Бывают случаи, когда думаешь, что мы сильны в этом компоненте, а оказывается, нет. Например, мы на третьем месте с конца по допущенным атакам с численным перевесом у соперника. И в игре ты начинаешь это замечать.

Иногда кажется, что все не так плохо, но углубляешься в данные и все видишь. Тут важно, чтобы тренеры не упрямствовали, не говорили, что они привыкли так работать», – сказал Спенсер Карбери на подкасте The Drop.

