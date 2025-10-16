Кравец о 6:2 с «Авангардом»: «Каждый игрок показал себя на 200%. Виден коллектив, у ребят есть химия, это очень важно»

Михаил Кравец высказался после матча с «Авангардом» (6:2).

«Барыс» прервал серию из 6 поражений подряд.

– Мы обыграли очень хорошую, сильную команду. Благодарю ребят за серьезный труд. Я считаю, что каждый игрок показал себя на 200 процентов. Очень много поймали шайб на себя. Больше 27 раз, по-моему. Ну и командная работа, командный дух всегда помогают побеждать. Спасибо болельщикам за поддержку.

Нам было очень важно победить. В каждом матче мы вроде все стараемся, но уже шесть поражений подряд. И вроде ты не проиграл, какие-то буллиты. Но где-то не хватило мастерства, чего-то еще.

Хорошо, что мы взяли все лучшее из тех поражений – и сегодня это все сделали. Вот что важно. Да, неприятно, когда мы хватали удаления. Но здесь настолько все были на эмоциях и хотели победить во всех единоборствах, что мы провели свой лучший матч после игры с московским «Динамо».

Виден коллектив, и что у ребят есть химия. Это очень важно. Так что я рад этой победе. Но впереди – тяжелый матч с Казанью.

– Что вы сказали в раздевалке перед третьим периодом? Ваша команда вышла совсем другой.

– У меня есть одно выражение, я его всегда говорю. Когда я сам еще выступал, то мой тренер любил произносить: «20 минут – 20 улыбок». То есть важно хорошее настроение. Так и произошло, – сказал главный тренер «Барыса » Михаил Кравец .

