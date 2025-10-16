Ги Буше о 2:6 от «Барыса»: «Нельзя так проваливать матч, когда счет 2:2 после 2 периодов. Это хороший опыт для «Авангарда», надо соблюдать дисциплину»

Ги Буше высказался после матча «Авангарда» с «Барысом» (2:6).

– Какие ваши комментарии по матчу?

– Наш соперник заслужил победу. Вот и все.

– Как повлияло то, что вы играли в последних матчах с серьезными соперниками?

– Таких матчей было больше. Игра против «Автомобилиста » тоже отняла у нас много сил, когда мы очень хотели забить. Мы нанесли очень много бросков, играли в силовом стиле. Потом был изматывающий матч с «Металлургом », как и против «Трактора » тоже. Сегодня, я бы сказал, нам не хватило свежих ног.

Но даже когда нет ног, ты должен играть умнее. Понятно, что в конце выезда ты можешь быть уставшим. Тем более эта поездка получилась очень изматывающей. Но это значит, что ты должен быть очень умен. А мы сегодня такими не были.

Мы пытались поменять игру при счете 2:2 в конце второго периода. Но сами потом наделали ошибок, когда защитники не успевали возвращаться в оборону, а мы бросились забивать голы, но получали шайбы в свои ворота, хватали удаления. Это нас и убило. Против таких хороших команд надо играть умно.

Нельзя так проваливать матч, когда счет 2:2 после двух периодов. Нужно удерживать игру. Но для нас это хороший опыт, что надо соблюдать дисциплину, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше.

