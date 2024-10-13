Крайдер о Шестеркине, пропустившем 6 шайб от «Юты»: «Рейнджерс» должны помогать вратарю. Он делает выдающиеся сэйвы»
Крис Крайдер заявил, что «Рейнджерс» должны помогать Игорю Шестеркину.
«Рейнджерс» уступили «Юте» (5:6 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский вратарь клуба из Нью-Йорка пропустил 6 шайб, отразив 20 бросков из 26.
«Мы занимаемся атакой, но и нам нельзя допускать попадания шайбы в сетку наших ворот.
Мы должны помогать нашему вратарю. Уже две игры он делает довольно выдающиеся сэйвы, так что нам нужно быть крепче на своей половине», – заявил форвард «Рейнджерс» Крайдер.
У Панарина – первый дубль в сезоне, но у Шестеркина – антирекорд по пропущенным
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт НХЛ
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