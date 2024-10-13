У Панарина – первый дубль в сезоне, но у Шестеркина – антирекорд по пропущенным

Проиграли дома «Юте».

Артемий Панарин мощно начал сезон – 2+2 за две игры. Если проецировать на всю регулярку (как любит делать сайт eliteprospect), то прямо сейчас он идет на 164 (82+82) очка. Но мы живем не в мире фантазий, поэтому просто отметим хороший старт – а это действительно важно. Как минимум, придает игрокам уверенность. Спросите у партнеров Артемия – Мики Зибанежада (0+0) или Райлли Смита (0+1).

«Рейнджерс» проиграли первый домашний матч в сезоне, но хотя бы взяли при этом очки. Хотя столько пропускать – тем более от бывшей «Аризоны» – нельзя.

Панарин – третья звезда матча. Держал «Рейнджерс» в игре, пока мог

У Артемия – первые голы в сезоне. Выглядят довольно эффектно.

● на 9-й минуте сравнял счет, идеально бросив из-под Колячонка;

● на 24-й – точно метнул шайбу из офиса Овечкина. И снова сравнял счет.

Этого хватило, чтобы стать третьей звездой матча. У Панарина второй айстайм среди нападающих «Рейнджерс»: за 24:17 этим вечером он сделал дубль с четырех бросков по воротам, 1 раз заблокировал бросок «Юты», один раз хитанул соперника. Правда, было еще 2 потери шайбы и «-1» в полезность.

Интересно, что Кайлле, Хитил, Какко из третьего звена, организовавшего все остальные голы команды, закончили матч с «+3» каждый, проведя на льду в районе 12-13 минут. Один из плюсов они получили за волшебный гол Миллера от борта. Такой геометрии Ингрэма не учили.

Если говорить про +/-, то главный бедолага, конечно, Зибанежад, получивший «-4» – выходил на лед явно не в то время.

Вообще Нью-Йорк ни секунды не вел в этот вечер – в лучшем случае держал ничью. Ситуация могла измениться на 25-й минуте, сразу после второй шайбы Панарина, но судья отменил гол «Рейнджерс»: Ремпе залез в площадь ворот, и в момент броска Манчини был контакт с вратарем – довольно спорный момент с учетом того, что Ингрэм сам вплотную подъехал к сопернику. Лавиолетт брал запрос – но все закончилось только двумя минутами штрафа для его команды.

Шестеркин – повторение антирекорда. Не удержал «Рейнджерс» в игре

Боссы клуба из Нью-Йорка могут выдохнуть: 82 сухарей в регулярке у Игоря не будет, можно попытаться сбить сумму в переговорах о новом контракте. После феерии с «Питтсбургом» Шестеркин выдал довольно скромный матч, отразив только 20 из 26 бросков.

Залетали в том числе и такие:

Но в остальном Шестеркина трудно винить в поражении – куда больше вопросов к обороне, привозившей и совсем глупые голы. Вот только 6 пропущенных – личный антирекорд вратаря. Правда, это уже пятый такой матч в регулярках для Игоря, а однажды 6 ему забили и в плей-офф.

Впрочем, что выгодно отличает Шестеркина от других киперов – его эмоциональная стабильность. Даже после 5 пропущенных он готов бежать к синей линии, чтобы опередить соперника.

Что же до «Юты», то стоит отметить Клейтона Келлера, выбившего 2+1 с голом в овертайме. А еще нельзя не упомянуть Дилана Гюнтера – да, у него только гол в большинстве (еще и с передачи на пустой угол), но у 21-летнего парня 5+0 в трех играх. Возможно, это будет его прорывной сезон – отличный момент, чтобы стать лицом новой франшизы.

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Фото: Gettyimages.ru /Bruce Bennett