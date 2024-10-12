Александр Кожевников: «Зачем мы постоянно лижем задницу иностранцам? Канадцу Гру собрали команду, для них делают все, для наших – ничего. У нас много нормальных тренеров»

Александр Кожевников высказался о работе иностранных тренеров в КХЛ.

«Прошло всего 15 матчей, а мы уже начинаем кого-то душить. Почему мы так делаем? Другая команда сейчас у «Авангарда » по сравнению с тем, что было с тем же канадским тренером раньше. Давайте подождем, пока вернется Ткачев , Буше наберет форму.

Видно, что Рид сейчас находится в разобранном состоянии, возможно, после травмы никак не придет в норму. Это же и на психологию влияет в том числе. Когда все будут в оптимальном состоянии, тогда и можно будет делать выводы.

Я все-таки не могу понять, почему у нас такое отношение только к нашим тренерам. Этому канадцу Гру собрали команду, и он пришел в «Трактор ». Кадейкин присоединился к ним, очень приличный игрок.

Что тут говорить, для наших ничего не делают, а для иностранцев все. Зачем мы постоянно лижем задницу иностранцам? Хотя у нас есть много нормальных тренеров.

Это видно даже по провальному старту «Барыса ». Потом пришел в команду нормальный русский тренер, очень добротный. И начал потихоньку возвращать команду в кондиции, но набирали всю шпану до его прихода. Давайте уважать наших людей, а не ложиться под кого-то.

Может, в прессе у кого-то задача такая против России выступать? Зачем все время обсуждать какую-то туалетную бумагу. Поговорите с хоккейными людьми, а не распространяйте слухи», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.