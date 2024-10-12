Александр Кожевников: «Зачем мы постоянно лижем задницу иностранцам? Канадцу Гру собрали команду, для них делают все, для наших – ничего. У нас много нормальных тренеров»
«Прошло всего 15 матчей, а мы уже начинаем кого-то душить. Почему мы так делаем? Другая команда сейчас у «Авангарда» по сравнению с тем, что было с тем же канадским тренером раньше. Давайте подождем, пока вернется Ткачев, Буше наберет форму.
Видно, что Рид сейчас находится в разобранном состоянии, возможно, после травмы никак не придет в норму. Это же и на психологию влияет в том числе. Когда все будут в оптимальном состоянии, тогда и можно будет делать выводы.
Я все-таки не могу понять, почему у нас такое отношение только к нашим тренерам. Этому канадцу Гру собрали команду, и он пришел в «Трактор». Кадейкин присоединился к ним, очень приличный игрок.
Что тут говорить, для наших ничего не делают, а для иностранцев все. Зачем мы постоянно лижем задницу иностранцам? Хотя у нас есть много нормальных тренеров.
Это видно даже по провальному старту «Барыса». Потом пришел в команду нормальный русский тренер, очень добротный. И начал потихоньку возвращать команду в кондиции, но набирали всю шпану до его прихода. Давайте уважать наших людей, а не ложиться под кого-то.
Может, в прессе у кого-то задача такая против России выступать? Зачем все время обсуждать какую-то туалетную бумагу. Поговорите с хоккейными людьми, а не распространяйте слухи», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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