«Авангард» проиграл в основное время все 6 выездных матчей в сезоне. Дальше – «Металлург» и «Трактор»
«Авангард» проиграл все гостевые матчи в сезоне КХЛ.
Команда тренера Сергея Звягина уступила «Барысу» (0:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это поражение стало шестым из шести матчей на выезде для команды в нынешнем сезоне, причем в них не взяла ни одного очка.
«Авангард» в гостях уступил «Сибири» (1:3), «Салавату Юлаеву» (2:4), СКА (1:4), «Локомотиву» (2:3) и «Трактору» (2:4).
Клуб продолжит выездную серию матчами против «Металлурга» и «Трактора».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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