«Авангард» проиграл в основное время все 6 выездных матчей в сезоне. Дальше – «Металлург» и «Трактор»

«Авангард» проиграл все гостевые матчи в сезоне КХЛ.

Команда тренера Сергея Звягина уступила «Барысу » (0:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Это поражение стало шестым из шести матчей на выезде для команды в нынешнем сезоне, причем в них не взяла ни одного очка.

«Авангард» в гостях уступил «Сибири» (1:3), «Салавату Юлаеву» (2:4), СКА (1:4), «Локомотиву» (2:3) и «Трактору» (2:4).

Клуб продолжит выездную серию матчами против «Металлурга » и «Трактора ».